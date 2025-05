Co wziął Nawrocki? Internet huczy o zachowaniu na debacie. Sztab wyjaśnia, kandydat kontratakuje [VIDEO]

- Reklama -

Nietypowy gest Karola Nawrockiego podczas debaty prezydenckiej wywołał lawinę spekulacji. Sztab PiS-u szybko odniósł się do sytuacji, a sam Nawrocki wyszedł z nietypową propozycją w kierunku Rafała Trzaskowskiego.

W trakcie debaty prezydenckiej Nawrocki w pewnym momencie zasłonił usta i nos jedną dłonią, a drugą szybkim ruchem włożył coś do ust. Scenka ta natychmiast została rozpowszechniona w mediach społecznościowych, wywołując falę komentarzy i teorii.

Politycy Platformy Obywatelskiej sugerowali same najgorsze rzeczy. „Przepraszam – co właściwie wciągnął Karol Nawrocki?” – napisał wiceszef MON Cezary Tomczyk. Roman Giertych sugerował z kolei, że „policja powinna zbadać, czy Nawrocki ma przy sobie nielegalne używki”.

Sam Nawrocki, pytany tuż po debacie o nietypowy gest, odpowiedział krótko: – Gumę brałem, gumę.

Krótkie oświadczenie w tej sprawie wydał szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker.

„Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne” – napisał po debacie w serwisie X.

Snus to popularna w krajach skandynawskich bezdymna używka zawierająca nikotynę. Saszetkę umieszcza się w jamie ustnej – między wargą a dziąsłem, co powoduje uwalnianie soli nikotynowych i ich przedostawanie się do krwiobiegu.

CZYTAJ TAKŻE: Kłótnia o Brauna podczas debaty prezydenckiej. Trzaskowski oskarża, Nawrocki ripostuje [VIDEO]

O tę sytuację Nawrocki był także pytany nazajutrz w porannej rozmowie z RMF FM. Kandydat popierany przez PiS kontynuował narrację szefa swojego sztabu o testach i zasugerował Trzaskowskiemu, aby obaj poddali się konkretnym badaniom.

– Jutro będziemy w Warszawie, w związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na test na substancje – powiedział Nawrocki.