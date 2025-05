Nawrocki wyzwał Trzaskowskiego na testy narkotykowe. Jest odpowiedź kandydata KO

- Reklama -

Bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Karol Nawrocki zaprosił Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność narkotyków i substancji niedozwolonych w organizmie. Jak zareagował na to kandydat Koalicji Obywatelskiej?

Nawrocki był pytany w sobotę w RMF FM o gest, który wykonał w czasie piątkowej debaty; sięgnął jedną dłonią w kierunku twarzy, a drugą się zasłaniał. – Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe – poinformował kandydat, dodając żeby nie mylić tego z niedozwolonymi substancjami.

Zapytany, czy nie mógł poczekać z tym do zakończenia debaty, odparł: „Oczywiście, że mogłem poczekać, ale gdy słucha się przez godzinę kolejnych kłamstw Rafała Trzaskowskiego (…), jak mówi cały czas o swoich urojonych sukcesach w Warszawie, to pomyślałem sobie, że to jest ten moment, w którym przyda się saszetka nikotynowa”.

Dodał, że w związku z zainteresowaniem opinii publicznej, chce wyjaśnić ten temat i zaprosił swojego kontrkandydata – Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników na badania w niedzielę.

– Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie, w związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach, w tym możemy zbadać (…), czy są w naszych organizmach narkotyki – zaznaczył kandydat popierany przez PiS.

Jego zdaniem opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest stan zdrowia obu kandydatów i „jakie są substancje w naszych organizmach”. Wyraził nadzieję, że kandydat KO i jego współpracownicy wezmą udział w tych testach. Zaznaczył, że on sam nie sugeruje, że ktoś jest pod wpływem substancji niedozwolonych, ale to „w sieci i telewizjach sugerowano różne rzeczy”.

Zapytany, czy kiedykolwiek palił marihuanę w swoim życiu odparł, że nie ma takiej potrzeby. – Jestem uzależniony od endorfin po treningu sportowym – podkreślił, dodając, że popalał jedynie papierosy, ale „krótko i okazjonalnie”.

Do propozycji Nawrockiego podczas swojej wizyty w Ciechocinku odniósł się Trzaskowski. – Zapytajcie się pana Karola, co on wczoraj robił (…) niech pan Karol się tłumaczy – powiedział. Wydaje się zatem, że kandydat KO nie zamierza przystawać na propozycję szefa IPN-u.