„Istnieją mocne dowody na to, że masoneria przeniknęła do kierownictwa Kościoła”. Szokujące słowa emerytowanego biskupa

- Reklama -

Amerykański biskup przekonuje, że macki masonerii sięgają szczytów władzy kościelnej. Wskazał, że katolik nie może być członkiem wolnomularstwa – z powodu istotnych różnic filozoficznych i duchowych.

Głos w tej sprawie zabrał na portalu X emerytowany biskup Tyler w Teksasie Joseph Strickland.

„Nadszedł czas, aby każdy katolik jasno stwierdził, że masoneria jest NIEZGODNA z naszą wiarą. Istnieją mocne dowody na to, że masoneria przeniknęła do kierownictwa Kościoła i wyrządziła ogromne szkody” – napisał duchowny.

Załączył także grafikę, na której wskazano, dlaczego katolik nie może być masonem. Wyszczególniono tam m.in., że ideały masońskie – jak indyferentyzm religijny, czy naturalizm – zaprzeczają prawdzie katolickiej. Wskazano też, że masoni nie mogą przystępować do Komunii Świętej, a karą za wstąpienie w ich szeregi jest ekskomunika.

„Nikt nie może służyć dwóm panom” – podkreślono.

It is time for every Catholic to be clear that Freemasonry is INCOMPATIBLE with our Catholic faith. There is strong evidence that Freemasonry has infiltrated the leadership of the Church and done immense damage. pic.twitter.com/I6EXwNQ7E3

— Bishop J. Strickland (@BishStrickland) May 20, 2025