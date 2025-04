Masoni żegnają Franciszka. „Wielka Loża Włoch powtarza wezwanie papieża”

- Reklama -

Po śmierci papieża Franciszka napływają kondolencje z rozmaitych stron. Także tych najmniej oczekiwanych. Zmarłego pożegnali bowiem masoni z Wielkiej Loży Włoch. Jak podkreślili, wyrażona w encyklice „Fratelli Tutti” nauka społeczna Franciszka „głęboko rezonuje z zasadami wolnomularstwa”.

„Wielka Loża Włoch (…) przyłącza się do powszechnej żałoby z powodu śmierci papieża Franciszka, duszpasterza, który poprzez swoje nauczanie i życie ucieleśniał wartości braterstwa, pokory i dążenia do uniwersalnego humanizmu” – oświadczył we wtorek Wielki Mistrz Wielkiej Loży Włoch ALAM (Antichi Liberi e Accettati Muratori) Luciano Romoli.

Stwierdził on, że pochodzący z „końca świata” Jorge Mario Bergoglio był w stanie dokonać zmian w Kościele „przywracając rewolucyjne nauko św. Franciszka z Asyżu współczesności”. Nie zabrakło także pochwał pod adresem zmarłego, którego pracę określił jako „głęboko rezonującą z zasadami masonerii”. Chodzi o służbę w imię „podstawowych idei wolnomularstwa” – wolność, równość, braterstwo.

W ocenie Wielkiego Mistrza włoskiej loży taka właśnie nauka ma być zawarta w encyklice Franciszka „Fratelli Tutti”, poświęconej kwestiom braterstwa i porozumienia między narodami i religiami świata. Masoni zadeklarowali, że są wierni zasadom wyrażonym w dokumencie.

„Przezwyciężanie podziałów, ideologii i myślenia grupowego w celu uznania bogactwa różnic i budowania ludzkości zjednoczonej w różnorodności: to było żarliwe pragnienie Franciszka i ten sam cel przyświeca Wielkiej Loży Włoch” – zaznaczył Romoli.

Na tym jednak nie koniec podobieństw. Zdaniem lidera wolnomularzy papież przyjął „wiarę zdolną do kwestionowania samej siebie, przyjmowania wątpliwości i dialogu, którą odnajdujemy również w masońskiej metodzie inicjacyjnej, opartej na ścieżce wolnej od dogmatów, popartej nieustannym poszukiwaniem prawdy”.

„W tych czasach poważnego kryzysu Wielka Loża Włoch powtarza wezwanie papieża Franciszka do »planetarnego sumienia«, które uznaje ludzkość za wspólnotę przeznaczenia. Czcimy jego pamięć, kontynuując pracę na rzecz etyki granic, szacunku dla innych i budowy Świątyni opartej na solidarności, wolności myśli i powszechnym braterstwie” – skwitował Romoli.

Swojej sympatii do Franciszka masoni nie kryli niemal od samego początku jego pontyfikatu. – Braterstwo i dialog to jego pierwsze konkretne słowa: być może nic w Kościele nie będzie takie jak wcześniej – mówił wówczas Wielki Mistrz Gustavo Raffi z Loży Wielkiego Wschodu Włoch.

Kościół katolicki natomiast od wieków zwracał uwagę na antychrześcijański i antykatolicki charakter działalności masonerii. Neguje ona bowiem możliwość obiektywnego poznania prawdy i odrzuca wiarę w dogmaty Kościoła. Pojawiają się tam również elementy gnostycyzmu i okultyzmu. Papież Klemens XII w 1738 roku zakazał katolikom przynależności do masonerii.

Według nauczania Kościoła przynależność do masonerii jest sprzeczna z wiarą katolicką i pozostaje zakazana. Ci, którzy należą do wolnomularstwa, znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej. W 2023 r. po raz kolejny potwierdziła to Dykasteria Nauki Wiary.