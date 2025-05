Mentzen grilluje Nawrockiego. Pytanie o mieszkanie i ośmiopunktowa deklaracja [VIDEO NA ŻYWO]

- Reklama -

Już o godzinie 13 Sławomir Mentzen będzie rozmawiał na żywo na swoim kanale na YouTube z Karolem Nawrockim. Polityk Konfederacji zapowiedział, że zapyta o sprawę mieszkania Nawrockiego, a także przedstawi mu do podpisania ośmiopunktową deklarację.

Mentzen w czasie wieczoru wyborczego zapowiedział, że zamierza pomóc swym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze wyborów. We wtorek podkreślił, że jego wyborcy są samodzielni i rozsądni i trzeba ich do siebie przekonać i dlatego zaprosił Trzaskowskiego i Nawrockiego na rozmowę na swoim kanale na YT.

„Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców” – zapowiedział Mentzen na X. Deklaracja ta zawiera osiem punktów, które Mentzen omówił na swoim kanale na YouTube.

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej Nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, na przykład poprzez osłabienie siły głosu lub odebrania Polsce prawa weta

Na zaproszenie szybko zareagował Nawrocki. „Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia” – odpowiedział w swoich mediach społecznościowych, zwracając się do Mentzena. Ostatecznie termin rozmowy ustalono na godz. 13:00 w czwartek 22 maja.

Do ciekawej sytuacji doszło w czwartek na kilka godzin przed programem. TVN24 poinformował na portalu X, że „transmisję rozmowy Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim będzie można oglądać w TVN24 i TVN24+”. Na doniesienia szybko zareagował Mentzen, odpowiadając:

„No chyba sobie żartujecie. Polsat i Republika zapytały, czy mogą transmitować moją rozmowę i się zgodziłem. A wy bez zgody, nawet bez pytania, chcecie mi zajumać materiał? To jest zwykłe złodziejstwo”.

Po pewnym czasie zamieścił kolejny wpis w mediach społecznościowych, aktualizując sytuację. „TVN właśnie zapytał się, czy może wziąć sygnał. Zgodziłem się. Moja rozmowa o 13:00 będzie do obejrzenia na moim YT, a także w Polsacie, Republice, TVN24 i TVP. Nie wyraziłem zgody na transmisję na żadnym innym kanale na YT. Po rozmowie zapraszam do studia w Kanale Zero” – napisał.

Zaproszenie do rozmowy przyjął także kandydat KO Rafał Trzaskowski. – Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy – powiedział podczas spotkania z wyborcami. – Ja panu nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę, ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze – dodał.

Mentzen poinformował w odpowiedzi, że rozmowa odbędzie się w sobotę o godzinie 19. „Rafał Trzaskowski jak mówi, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu codziennie przypominać. Rozmowa z Rafałem Trzaskowskim na moim kanale w sobotę o 19. Zapraszam!” – napisał Mentzen na platformie X.