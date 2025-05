Konfederacja i Braun będą współpracować? Sommer: Jeśli się rozejdą, to szybko się zantagonizują [VIDEO]

- Reklama -

Czy Konfederacja oraz Grzegorz Braun będą ze sobą współpracować? Redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer ocenił, że jeżeli do tego nie dojdzie to oba środowiska się zantagonizują, podobnie jak miało to miejsce w przypadku PiS-u i PO.

W wyborach prezydenckich kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen uzyskał 2,9 mln głosów, co przełożyło się na 14,81 proc. poparcia, zaś na Grzegorza Brauna zagłosowało ponad 1,2 mln osób, co dało mu 6,34 proc. Niedługo po wyborach Mentzen gościł w Kanale Zero u Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego, gdzie był pytany m.in. o rezultat Brauna.

Stanowski zapytał Mentzena, czy w związku z dobrym wynikiem jest możliwe ponowne zbliżenie Konfederacji z Braunem. – Wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić, natomiast w najbliższej przyszłości nie mam takich planów – odparł polityk Konfederacji.

Słowa Mentzena w Kanale Zero skomentował na portalu X Sommer. „Sławomir Mentzen jest zaskoczony wynikiem Brauna i w zasadzie wyklucza współpracę w przyszłości. Tymczasem, moim zdaniem, czas nie gra na jego korzyść. Podział tych 21 proc. w stosunku 15 do 6 nie jest stały. Rewaluacja postępuje” – napisał.

Z kolei w swoim programie na Rumble powiedział, że „on by przed takim podejściem bardzo przestrzegał” i przypomniał konkurencję pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Redaktor wskazał, że „obie te partie zbierały się do likwidacji władzy SLD-PSL jako »partie prawicowe«”.

Sommer opowiedział o tym, jak miała powstać koalicja „antykomuny”, czyli POPiS, ale takie próby się nie powiodły i rozpoczęła się antagonizacja, w wyniku której „Tusk stawał się coraz mniej wolnościowy (…) a z kolei PiS stawał się coraz bardziej socjalistyczny”.

„Jeśli Konfederacje się rozejdą, to szybko się zantagonizują – tak samo, jak w swoim czasie zantagonizowały się PiS i PO. Czy utworzą nowy duopol? Wymagałoby to od Konfederacji WiN wyjścia na lewo od centrum? Niemożliwe? To przypomnijcie sobie, że głównymi postaciami PO byli Rokita i Płażyński” – podsumował na portalu X Sommer.