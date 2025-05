Legendarny piłkarz wyrzucony z telewizji. Zarzucili mu antysemityzm

- Reklama -

Gary Lineker, były znakomity piłkarz, a od wielu lat barwny ekspert telewizyjny, został wyrzucony z BBC. Stacja przychyliła się do zarzutów o antysemityzm.

W najbliższą niedzielę, 25 maja Lineker po raz ostatni pojawi się na antenie w programie „Match of the Day”. Prowadził go od 26 lat.

BBC zapowiedziała, że zrywa współpracę z Linekerem. Nie będzie się zatem pojawiał w studiu nie tylko przy okazji meczów Premier League, ale także Pucharu Anglii oraz przyszłorocznych mistrzostw świata.

Powodem nagłego odejścia jest udostępnienie przez Linekera na Instagramie propalestyńskiego wideo krytykującego syjonizm. Na nagraniu umieszczono wizerunek szczura.

To be fair to Gary Linekar, the rat looks like he’s (or she) is explaining Zionism. Like an educational Rat. I think the Israeli lobby are stretching a bit on this one. pic.twitter.com/u6u2nkYEtK — —ElectroBlitzy— (@webleyson) May 14, 2025

Pewne lobby dopatrzyło się w tym antysemityzmu. Przypominają, że porównywanie Żydów do szczurów było popularne w nazistowskich Niemczech w latach 30. XX wieku. Są przekonani, że Lineker miał na myśli mniej więcej to samo, co Adolf Hitler.

Lineker w oficjalnym oświadczeniu przeprosił za swój post. Stwierdził, że „nigdy świadomie nie opublikowałby ponownie niczego antysemickiego” oraz że usunął kontrowersyjny wpis, gdy tylko dowiedział się o jego interpretacji.

„Uznaję mój błąd i gniew, który wywołałem, i powtarzam, jak bardzo mi z tego powodu przykro” – podkreślił.

Pokajanie się jednak nie pomogło. Dyrektor generalny BBC Tim Davie obwieścił, że współpraca z Linekerem dobiega końca praktycznie ze skutkiem natychmiastowym. Z uwagi na wieloletnią działalność telewizyjną były piłkarz będzie mógł jeszcze poprowadzić ostatni program.

„Reputacja BBC należy do wszystkich, a gdy ktoś popełnia błąd, to nas to kosztuje. Zdecydowanie potrzebujemy ludzi, którzy będą wzorcami wartości BBC i będą przestrzegać naszej polityki mediów społecznościowych” – tak zwolnienie Linekera wytłumaczyło BBC.

Były kapitan reprezentacji Anglii jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy i napastników w historii angielskiej piłki nożnej. W latach 1984-1992 rozegrał 80 meczów w reprezentacji Anglii i strzelił 48 goli. Zdobył tytuł króla strzelców mundialu w Meksyku w 1986 roku. W 1995 roku rozpoczął karierę medialną, a w 2023 roku był najlepiej zarabiającą gwiazdą BBC z gażą na poziomie 1,35-1,4 miliona funtów rocznie.