Brygada armii ukraińskiej im. Księżnej Anny Kijowskiej, która została wyszkolona we Francji znalazła się w centrum skandali. W Kijwoe w tej sprawie wszczęto już śledztwo. Jednostka ta miała stanowić ważną siłę bojową armii ukraińskiej.

Ukraińska armia ogłosiła we wtorek 20 maja 2025 r., że rozpoczyna inspekcję brygady „Anna Kijowska”, wyszkolonej i wyposażonej przez Francję. Zamieszanie wokół tej jednostki trwało już od wielu miesięcy.

Oficjalnie jest to 155. Brygada Zmechanizowana, która miała być w pełni zdolną do walki duża siłą armii ukraińskiej i była uhonorowana wspólnie przez prezydentów Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego jako symbol współpracy wojskowej między Kijowem i Paryżem.

Jednak od czasu wysłania na front jednostka ta stała się przedmiotem licznych kontrowersji. Agencja prasowa Ukraińska Prawda ujawniła, że pułkownik Taras Maksimow, jeden z dowódców brygady, był zamieszany w sprawę fikcyjnych płatności i wymuszeń pieniędzy od swoich żołnierzy. Według doniesień mediów, w brygadzie doszło do około 1200 dezercji, a jej cały stan liczebny wynosi około 5000 żołnierzy.

Połowa z nich przeszła szkolenie we Francji. Po opublikowaniu artykułu w Ukraińskiej Prawdzie zarządzono oficjalną kontrolę. Poinformował o niej dowódca Wojsk Lądowych Mychajło Drapaty. Media przypomniały, że w styczniu aresztowano kolejnego dowódcę brygady pod zarzutem nadużywania władzy i dezercji. Brygada Anny Kijowskiej była krytykowana w prasie od momentu jej wysłania na front.

Ukraiński sztab generalny był oskarżany o niewłaściwe wykorzystywanie wyszkolonych żołnierzy do „łatania luk” w innych jednostkach. Około 2300 żołnierzy brygady zostało przeszkolonych na terytorium Francji i wyposażonych we francuskie pojazdy transportowe VAB, czołgi AMX-10 i działa samobieżne Caesar, a także w amunicję, rakiety przeciwlotnicze i przeciwpancerne. Emmanuel Macron odwiedził żołnierzy 155. Brygady Ukraińskiej w październiku 2024 r. podczas ich szkolenia we Francji. Najwidoczniej szkolenie we Francji jakoś nie budzi ducha walki. Genius loci?