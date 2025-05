Panika po wysokim wyniku Brauna. „Pokłady antysemityzmu w Polsce są większe niż sądziliśmy”, „jawny żydożerca” [VIDEO]

- Reklama -

Po sondażach exit poll, dających Grzegorzowi Braunowi wysokie wyniki, podniósł się rwetes. Na alarm bili przerażeni politycy i komentatorzy.

Przypomnijmy, że według sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce, uzyskując wynik 6,2 proc. W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawiły się też wyniki sondażu late poll z 90 proc. komisji wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, dające Braunowi także czwarte miejsce i poparcie rzędu 6,3 proc.

Do wyników sondażowych Brauna odniósł się m.in. jego kontrkandydat, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który grzmiał, że „jednak już ten sygnał, który teraz dostajemy, na bieżąco, że kandydat nienawiści, agresji, antysemityzmu zdobywa aż takie poparcie w naszym społeczeństwie – to choćby samo to oznacza, że jesteśmy dzisiaj w bardzo trudnym punkcie, jako naród, w bardzo trudnym punkcie, jako Rzeczpospolita”.

Z kolei na antenie TVP Info wyniki exit poll komentował w rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

– Zaraz sobie omówimy te pierwsze dwa miejsca, czyli to, co nas czeka w drugiej turze, ale proszę mi powiedzieć, czy coś pana zaskoczyło w tych wynikach? – pytała Wysocka-Schnepf.

– Na smutno zaskoczył mnie wynik Grzegorza Brauna. Tylko ja od razu podkreślam, mówimy o sondażach, ja jestem ostrożny, bo to często… – odparł Kwaśniewski.

– Tak jest, to jest exit poll ciągle – wtrąciła prowadząca.

– Jeżeli to się potwierdzi, to wynik Brauna jest przykrą niespodzianką, bo pokazuje, że pokłady antysemityzmu w Polsce są większe niż sądziliśmy. Na szczęście ciągle nie większościowe, ale jednak już znaczące, bo to wynik znaczący – grzmiał Kwaśniewski.

Magdalena Środa skomentowała wyniki na swoim profilu na Facebooku. „Kompletny dramat, wyniki wyborów pokazują, że żyjemy w kraju antysemickim (wyniki Brauna) i że jedna trzecia Polaków woli ochraniarza i cwaniaka na prezydenta (bo «nasz», to znaczy czyj??) niż przyzwoitego i kompetentnego człowieka. My tak naprawdę nie lubimy demokracji, nie cenimy wolności, brzydzimy się równością i tolerancją. Potrzeba nam ciężkiego buta na karku i złudzenia, że jak gangster chodzi do kościoła to jest dobrym człowiekiem” – grzmiała.

Głos na portalu X zabrał też Jan Hartman. „Milion 200 tys. Polaków zagłosowało na jawnego żydożercę. I cóż tu gadać «Nigdy więcej!»…” – grzmiał.