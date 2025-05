Trzaskowski zaliczył incydent. Tak zareagował na wynik Brauna. „Nie chciałbym, żeby…”

- Reklama -

Politycy koalicji rządzącej, po wysokim wyniku Grzegorza Brauna, grzmią o rzekomym „antysemityzmie” w Polsce. Z kolei środowisko PiS liczy na przejęcie elektoratu lidera Konfederacji Korony Polskiej w II turze.

Przypomnijmy, że dziś rano ukazały się oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza podała dane ze 100% komisji wyborczych. Frekwencja wyniosła 67,31%.

Rafał Trzaskowski – 31,36%

– Karol Nawrocki – 29,54%

– Sławomir Mentzen – 14,80%

– Grzegorz Braun – 6,34%

– Szymon Hołownia – 4,99%

– Adrian Zandberg – 4,86%

– Magdalena Biejat – 4,23%

– Krzysztof Stanowski – 1,24%

– Joanna Senyszyn – 1,09%

– Marek Jakubiak – 0,77%

– Artur Bartoszewicz – 0,49%

– Maciej Maciak – 0,19%

– Marek Woch – 0,09%

– Praca, praca. Trzeba wszystkich przekonywać, Jestem przekonany, że wygram, natomiast dużo, dużo pracy przed nami. Mówiłem że będzie na żyletki, jest na żyletki. Wszyscy wyborcy są kluczowi, trzeba rozmawiać absolutnie ze wszystkimi, wydaje mi się, że najważniejsze są po prostu argumenty – powiedział dziennikarzom o planie na II turę wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy skomentował także wynik Grzegorza Brauna. – Niepokoi mnie poparcie dla skrajnej prawicy, bardzo mnie niepokoi, dlatego że nie chciałbym, żeby Polska była opanowana przez ludzi o skrajnych poglądach i to jest dzisiaj najważniejsze, że naprawdę potrzebny jest spokój i współpraca, a nie totalny chaos i awantura i o tym na pewno będzie ta druga tura – grzmiał.

– Przed nami wybór między Polską normalną a Polską radykalną. I wszyscy widzimy że Karol Nawrocki to najbardziej radykalny polityk PiS, który ma poglądy bardzo zbliżone do pana Brauna. Otrzymuję mnóstwo tego typu sygnałów, że Polacy się obawiają tego, co się stało, ale to się nie ma czego bać. Trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i iść zagłosować w II turze – dodał.

W „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 Jacek Sasin wyraził natomiast nadzieję na przejęcie w II turze elektoratu Brauna przez Karola Nawrockiego.

– Ten wyścig można powiedzieć, w pewnym sensie zaczyna się od nowa dzisiaj i to od nas będzie zależało, od tych, którzy wspieramy Karola Nawrockiego, ilu wyborców uda nam się przekonać do tego, żeby na niego zagłosowało w II turze. Rzeczywiście wydaje się, że ci wyborcy, którzy głosowali na Sławomira Mentzena, na Grzegorza Brauna są jakby takim naturalnym zapleczem, tym nowym zapleczem, poszerzonym, Karola Nawrockiego – stwierdził Jacek Sasin.

Pani @elzbietawitek… jakieś pomysły, żeby zachęcić wyborców Brauna do poparcia waszego kandydata? pic.twitter.com/obfFUYF7CE — Wolność__Słowa (@WolnoscO) May 19, 2025

– My nie dzielimy wyborców na lepszych i gorszych, dla nas wszyscy wyborcy są ważni, wszyscy Polacy są ważni, niezależnie od tego, jakie mają poglądy i tak Karol Nawrocki będzie postępował w II turze. Na pewno to też nie jest tak i nie mówmy, że te 6,5 proc. ludzi, którzy zagłosowali na Grzegorza Brauna, to są wszyscy zwierzęcy antysemici – oświadczył.

Do jego słów odniósł się także na antenie TVN24 Grzegorz Schetyna. – Chcę się odnieść do tego, o czym mówił premier Sasin. Ja bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, jeżeli będziecie, ta narracja zostanie utrzymana i będziecie mieli pokusę odwoływania się w tej kampanii, w tych 12 dniach, które są przed II turą, do polityki, aktywności i Grzegorza Brauna jako polityka, to jest wasz koniec. Są granice, których przekroczyć nie można i nie można ich zaakceptować, i tu nie ma żadnej ceny – grzmiał.