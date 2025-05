Niedzielny bazarek. Poranne wyceny mocno zaskakują. Sporo trzeba zapłacić za hulajnogi i gaśnice

- Reklama -

Pierwsze poranne wyceny z niedzielnego bazarku mocno zaskakują. Jak się okazuje w cenie są zarówno hulajnogi, jak i gaśnice. Do zamknięcia bazarku pozostało jednak wiele godzin i jak to w dzień targowy bywa, sporo może się zmienić.

Według porannych wycen za nową sztangę trzeba zapłacić aż 26 złotych. Nie jest jednak tajemnicą, że osoby prowadzące zdrowy tryb życia, które kupują tego typu produkty wstają o świcie. W końcu kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

Z kolei za batonik Prince Polo w niedzielę rano zapłacimy zaledwie 19 zł. Niech nas jednak nie zmyli tak niska cena. Po słodyczach zawsze się dobrze śpi, co oznacza, że konsumenci ruszą po nie dopiero po południu.

Pomimo złej pogody, klienci chętnie sięgają także po hulajnogi. Ich cena przed godziną 10 wynosiła 17,50 zł. W cenie są gaśnice. Wiele osób chce zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, co sprawia, że za sztukę trzeba zapłacić aż 13 zł.

Co ciekawe, wielu chętnych jest także na duńskie ciasteczka. Ich cena o poranku wyniosła 10,50 zł. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku Frankfurterek, które kosztują zaledwie 3,5 zł. Spodziewane są jednak spore wahania cen.

W ofercie na bazarku kupić można dziś nawet holownik. Wieść niesie jednak, że klienci łapią się za głowę widząc ten produkt, co sprawiło, że sprzedawcy musieli obniżyć cenę do zaledwie 7 zł, przy której nie zwracają się nawet koszty produkcji.

Sporym zainteresowaniem cieszy się także piwo, które pomoże przeżyć niedzielny wieczór wyborczy, kiedy przekonamy się, jak zagłosowali Polacy. Obecnie jego cena to aż 2,4 zł.

Pozostałe produkty nie cieszą się dużym wzięciem wśród klientów. Ich cena przekracza minimalnie 1 zł albo nawet nie zbliża się do tej ceny. Niektóre produkty sprzedawcy chętnie rozdają nawet za darmo.

Oczywiście są to pierwsze doniesienia o cenach na bazarku, gdzie przecież działa prawo popytu i podaży. To sprawia, że w ciągu dnia dojść może do diametralnych zmian, w zależności od tego, który produkt akurat będzie bardziej rozchwytywany. Ostateczne ceny zaczną kształtować się dopiero po godzinie 17.