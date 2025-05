Braun wysoko w exit poll. Przedstawił plan na przyszłość. „To było mierzenie i ważenie przed walką” [VIDEO]

- Reklama -

Według sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu Grzegorz Braun zajął w wyścigu o fotel prezydenta czwarte miejsce, uzyskując 6,2 proc. głosów. Z kolei badanie OGB dla TV Republika dało mu piątą pozycję z wynikiem 5,4 proc. Na oficjalne wyniki wyborów trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

W sztabie Grzegorza Brauna, na wieść o czwartej pozycji w sondażu exit poll, zapanowała euforia. Oto, co powiedział sam kandydat po ogłoszeniu wyników.

– Szczęść Boże w tej pracy, która teraz przed nami, Szanowni Państwo. Bóg zapłać serdeczne wszystkim, którzy ten wynik zbudowali, bo przecież ja tu tylko kandyduję a kampanię ktoś musi robić. Ja przyjeżdżam na gotowe dziesiątki, setki spotkań, wcześniej taczki, hałdy podpisów, tony banerów, nie wiem jak potężny metraż łącznie wszystkich form audio, video, formatów foto – przypomniał Braun.

– No i ta aktywność, niesłychana, szerokiego frontu gaśnicowego, który teraz zmierzony i zważony, bo taki sens tego dzisiejszego werdyktu, tego odczytu temperatury narodu polskiego. To było mierzenie i ważenie przed walką, którą szeroki front gaśnicowy stoczy z sukcesem idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych – wskazał.

Jak podkreślił, „szeroki front gaśnicowy” – nie zaś on sam, jego sztab, czy działacze i członkowie Konfederacji Korony Polskiej. Braun podziękował także swoim współpracownikom, wśród których wymienił m.in. Włodzimierza Skalika, Romana Fritza, Jana Krysiaka, Martę Czech.

– Szeroki front gaśnicowy musi wprowadzić do następnego parlamentu silną reprezentację polskiej prawicy. Tej prawicy, która jest w szerokiej gamie, w szerokim spektrum antysystemowa, prawdziwie antysystemowa, a nie dryfuje ku centrum. Tej prawicy, która jest prawdziwie wolnościowa, a nie rozmienia na drobne kanonicznego zestawu postulatów wolności ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej. Tej prawicy, która jest prawdziwie narodowa, a nie eurokołchozowa. Tej prawicy, która jest, tak, katolicka, jeśli nie sercem, to rozumem, jeśli nie z pobożności, to z ostrożności procesowej – mówię oczywiście o perspektywie sądu ostatecznego – zadeklarował.

– Ten szeroki front gaśnicowy właśnie się niniejszym zdefiniował, ujawnił się. Wyszliśmy z lasu na pole – oby to było pole grunwaldzkie dla nas, a dla przeciwnika oby się to właśnie tak skończyło, jak pod Grunwaldem – dodał.

– To jest front, który idzie odzyskać niepodległość i to jest to kryterium kluczowe, którego spełnienia oczekujemy od siebie i oczekujemy od wszystkich, którzy zechcą z nami iść do następnego Sejmu, Senatu – mówił Braun.

– Ponieważ to jest moje ostatnie wystąpienie w tej kampanii, bo od jutra już zaczynamy następną, więc z ostrożności procesowej powtórzę trójkę Brauna, która była moim programem wyborczym w pigułce – i wiecie Państwo co? Będzie moim programem wyborczym w pigułce, bo ten program się nie zestarzeje: precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną, niech żyje Polska – skwitował.