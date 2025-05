Influencerka zastrzelona podczas transmisji na żywo. Ostatnie słowa 23-latki okazały się prorocze

- Reklama -

23-letnia meksykańska influencerka Valeria Marquez została zastrzelona podczas transmisji na żywo. Kilka minut wcześniej wyrażała obawy o własne życie.

23-latka została została zastrzelona podczas transmisji na żywo na TikToku. Do zdarzenia doszło w meksykańskim stanie Jalisco. Kobieta najprawdopodobniej padła ofiarą płatnego zabójcy.

Marquez była popularną w Meksyku influencerką, a oprócz tego prowadziła salon urody na przedmieściach Guadalajary. Feralnego dnia, podczas nieobecności 23-latki, pojawiło się w nim dwóch mężczyzn. Jeden podawał się za kuriera, drugi przywiózł go na motocyklu. Mówili, że mają „bardzo drogi” prezent dla Marquez, który muszą dostarczyć osobiście.

23-latka pojawiła się w salonie kilka godzin później. Gdy dowiedziała się, że ktoś jej szuka, wyraziła niepokój podczas transmisji na żywo. „Może chcieli mnie zabić. Czy mieli przyjść i mnie zabrać, czy co? Martwię się” – mówiła na nagraniu na kilka minut przed swoją śmiercią.

Kiedy mężczyźni wrócili, pytali, czy to Marquez znajduje się w salonie, co skłoniło prokuratorów do przypuszczenia, że byli to opłaceni zabójcy. „Napastnik przyszedł pytając, czy ofiara (Marquez) tam jest. Wynika z tego, że jej nie znał. Na tej podstawie można wywnioskować – bez pochopnych wniosków – że była to osoba, której zapłacono. To był ewidentnie ktoś, kto przyszedł z konkretnym celem” – powiedział podczas konferencji prasowej prokurator.

Marquez dostała pluszową zabawkę i paczkę kawy. Transmisję prowadziła ze wspomnianym prezentem. W pewnym momencie napastnicy oddali dwa strzały – jeden z głowę, drugi w klatkę piersiową. 23-latka osunęła się przed kamerą. Dopiero wtedy transmisja urywa się.

Media podkreślają, że region ten jest kontrolowany przez jeden z najpotężniejszych karteli w Meksyku – Kartel Nowej Generacji Jalisco. Morderstwa dokonywane przez płatnych zabójców na motocyklach, nazywanych „sicarios”, stały się powszechnym zjawiskiem.

Prokuratura bada również, czy śmierć Márquez ma związek z morderstwem byłego kongresmena zaledwie kilka godzin wcześniej w tym samym obszarze Guadalajary, również dokonanym przez dwóch mężczyzn na motocyklu.

Nie jest to pierwszy przypadek morderstwa gwiazdy mediów społecznościowych w Meksyku. Wielokrotnie potwierdzano, że muzycy, influencerzy czy celebryci byli wplątani w działalność przestępczą. David Saucedo, ekspert ds. meksykańskich karteli, twierdzi, że „influencerzy stali się kolejnym trybikiem w machinie zorganizowanej przestępczości”. Czy 23-latka miała coś wspólnego z kartelami, tego na razie nie wiadomo.