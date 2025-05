Zakaz fluoryzacji wody. „Zmniejsza iloraz inteligencji u dzieci”

- Reklama -

Gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał ustawę SB 700. Zakazuje ona lokalnym władzom dodawania fluoru do publicznej wody. „Nadmierna fluoryzacja publicznych systemów wodnych stwarza nieuzasadnione ryzyko uszkodzenia zdrowia i jest związana z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi i niższym ilorazem inteligencji u dzieci” – podaje lifesitenews.com.

Gubernator DeSantis podpisał ustawę zakazującą fluoryzacji wody władzom miejskim w wodociągach.

„Dzięki szerokiemu dostępowi do miejscowego fluoru nie ma potrzeby leczenia całych społeczności bez ich zgody. Wolny Stan Floryda mówi nie przymusowemu leczeniu i jesteśmy dumni, że przewodzimy narodowi w tym wysiłku” – ogłosił.

Relieved to hear that Florida is putting an end to fluoride in our drinking water!

The @CDCgov should stop recommending that it be added to public drinking water… and while you’re at it CDC, stop recommending the COVID mRNA jab for children! https://t.co/95NJONYQex

— Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) May 7, 2025