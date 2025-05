Terlikowski w szoku, że Braunowi rośnie poparcie. Hołownia: On głosi cywilizację ŚMIERCI, jego wyborcy są trudniejsi niż Mentzena [VIDEO]

- Reklama -

Szymon Hołownia w RMF FM w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ogłosił, że Grzegorz Braun głosi „cywilizację śmierci”. Z kolei Terlikowski wyrażał wielkie zaskoczenie, że tylu Polaków popiera to, co mówi Grzegorz Braun, czyli – zdaniem Terlikowskiego – „antysemityzm, prorosyjskość” i „antyukraińskość”.

– Według naszego sondażu Grzegorz Braun ma prawie 5,5 proc. poparcia. Zaskakuje to pana, że człowiek o poglądach antysemickich, prorosyjskich, antyukraińskich, opowiadający bzdury o judeo-polonii i o Ukrainpolu ma ponad 5 proc. poparcia wśród Polaków? – zapytał sugerująco Tomasz Terlikowski, niegdyś lansowany na „katolickiego” publicystę.

Czytaj więcej: Urealnienie sondaży na ostatniej prostej. Braun rośnie i notuje nowy rekord poparcia

Tu musimy „pogratulować” Tomaszowi Terlikowskiemu. Naprawdę mało który pracownik medialny umiałby zadać tak mocno sugestywne pytanie z akcentem wskazującym, jak „należy” myśleć.

– Tak, oczywiście. To jest rzecz, która daje do myślenia. Te 5 proc. poparcia to jest około miliona osób, które uwierzyły w te antysemickie brednie Brauna, w tę politykę nienawiści i agresji. Tę tak naprawdę cywilizację śmierci, którą on głosi, mówiąc, że jest za cywilizacją życia – odpowiedział Szymon Hołownia.

– Bo tyle o walce takiej nienawistnej z innymi, ile on mówi, to chyba żaden kandydat nie mówi – przekonywał.

Należy podkreślić, że dbanie władz o swój naród, przestrzeganie prawa i szanowanie wolności człowieka to nie jest nienawiść, tylko normalność.

– Natomiast żyjemy w czasach, które są turbulentne. Żyjemy w czasach, w których ludzie odczuwają niepokój. I czasami próbują wyjść z tego niepokoju poprzez bardzo takie proste, prymitywne rozwiązania, które oferują radykalni kandydaci tacy jak Grzegorz Braun – twierdził dalej Hołownia.

– Ja miewałem na swoich spotkaniach, bo one zawsze były otwarte dla wszystkich wyborców Grzegorza Brauna. To trudniejszy rozmówca niż wyborca choćby Sławomira Mentzena, ale i tak ich udawało mi się przekonać. Bo na koniec dnia naprawdę w momencie, w którym stajesz z takim człowiekiem, zaczynasz rozmawiać, szukasz źródeł tego lęku, to jesteś w stanie pokazać, że możliwe jest naprawdę bezpieczniejsze wyjście z tej sytuacji – kontynuował.