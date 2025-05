Finał kampanii Mentzena! Bryłka, Bosak i Płaczek na mównicy! „Kilkanaście płci? Ktoś zwariował!” [VIDEO]

- Reklama -

O godz. 20 w Krakowie rozpoczął się finałowy wiec Sławomira Mentzena. Wystąpili na nim liderzy Konfederacji Wolność i Niepodległość.

– To była bardzo długa i mordercza kampania wyborcza w wykonaniu sztabu. Sławomir Mentzen stał się pierwszym w historii kandydatem na urząd prezydencki, który przejechał Polskę wzdłuż i wszerz, który odwiedził wszystkie powiaty w Polsce – powiedziała Anna Bryłka.

Następnie twierdziła, że „ta kampania wyborcza już teraz jest wielkim sukcesem”.

– Sukcesem tej kampanii jest to, że cały establishment mówi naszym językiem. Premier Donald Tusk, który kiedyś mówił, że „polskość to nienormalność”, dziś mówi o „nacjonaliźmie gospodarczym” i „repolonizacji”. Rafał Trzaskowski stał się zwolennikiem CPK w Polsce, a nie w Berlinie – przekonywała.

– Wszyscy obiecują, że nie wyślą polskich żołnierzy na Ukrainę. Ale nie dajcie się zwieść, choć kandydaci mówią jak Sławomir Mentzen, to w tych wyborach jest tylko jeden Sławomir Mentzen! – kontynuowała.

– Widzieliście, co działo się w ostatnich tygodniach? Frontalny atak mediów, atak usłużnych dziennikarzy, setki tysięcy złotych zainwestowane w szkalowanie Sławomira Mentzena w mediach społecznościowych. Zrobili wszystko, żeby nas zniszczyć. Ale dopóki wy tutaj jesteście, nie uda im się to – krzyczała Anna Bryłka.

Na wiecu głos zabrał też Krzysztof Bosak. Opowiedział m.in. o objechaniu terenu wokół Krakowa.

– Zobaczyłem jeden z najładniejszych widoków w moim życiu. Mnóstwo domów jednorodzinnych, mnóstwo małych pól, małe drogi, przepiękne doliny, przepiękne pagórki, zadbane obejścia. Naprawdę, mówię wam, podróżuję ostatnio dużo po świecie. Był to jeden z najładniejszych widoków, jakie widziałem w życiu – powiedział Krzysztof Bosak.

– I to jest coś, dlaczego warto żyć. To jest coś, co musimy ocalić. To jest nasza ziemia, to jest nasz kraj, to jest nasza wolność, to jest nasza własność. Nas musi być stać na mieszkanie w takiej okolicy, w takich warunkach, w takiej ziemi, tutaj mieć pracę, tutaj zarabiać, tutaj mieć dzieci, tutaj wychowywać swoje dzieci, tutaj żyć, tutaj mieć przyjaciół, stąd latać po świecie, prowadzić także interesy, podbijać zagraniczne rynki, utrzymywać międzynarodowe kontakty, uczestniczyć w międzynarodowej polityce, ale tutaj mieć swoje miejsce na świecie, w którym jesteśmy u siebie – kontynuował Bosak.

– I to się nie stanie samo. My to musimy obronić – podkreślił.

Przemawiał także Grzegorz Płaczek.

– Jak to możliwe, że nikomu nie przeszkadza ten lewicowy wiatr, który dociera do polskich szkół z Brukseli? Jak to możliwe, że nikomu nie przeszkadza, że ktoś w Brukseli, ktoś kto nie jest wybierany w demokratycznych wyborach mówi nam, Polakom, czym mamy jeździć albo czym mamy ogrzewać własne domy? Jak to możliwe, że nikomu nie przeszkadza, że ktoś w Brukseli mówi nam, Polakom, we własnym kraju, że jest kilkanaście płci? Ktoś zwariował! Jest kobieta i mężczyzna – stwierdził podczas wiecu Grzegorz Płaczek.

– A jeśli ktoś myśli inaczej, to niech się zamknie w swojej złotej klatce w Brukseli i z niej nie wychodzi. Patologię trzeba zwalczać, a nie ją promować – powiedział Płaczek.