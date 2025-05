Korwin-Mikke w formie. „Zniszczyłem Trzaskowskiego rzetelnie i totalnie, ale…”

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke opublikował na X spostrzeżenie dotyczące tego, co ludzie uznają za ważne a co nie. Wpis jest istotny w kontekście panującej demokracji i wyborów, gdyż przypomina, że większość nie potrafi dostrzec, co jest faktycznie ważne, a co jest zasłoną dymną i widowiskiem dla tłumu.

Janusz Korwin-Mikke wspomniał, że podczas ostatniej debaty napisał dwa wpisy na X.

„Pierwszy to taka impresyjka, że p.Krzysztof Stanowski rozłożył na czynniki pierwsze panią Dorotę Wysocką-Sznepfową. To takie moje odczucie, inni mogą sądzić, że to p.Sznepfowa zniszczyła p.Stanowskiego” – napisał Korwin-Mikke.

„Przy tym p.Stanowski nie jest najpoważniejszym kandydatem na prezydenta, a p.Sznepfową zobaczyłem po raz pierwszy w życiu i kompletnie mnie Ona nie obchodzi. W sumie – drobiażdżek” – zaznaczył lider partii KORWiN.

„A w drugim Xie stwierdziłem, że najpoważniejszy kandydat na prezydenta wygłosił same bzdury – twierdząc przy tym, że kobiety nie mają dzieci, bo je na to nie stać, a poza tym nie mają żłobków i przedszkoli. A On właśnie w Warszawie wybudował dużo żłobków i przedszkoli” – kontynuował Korwin-Mikke.

„Więc sprawdziłem, że to kolejna bzdura, bo w Warszawie, mieście zamożnym, rodzi się mniej dzieci, niż średnio w Polsce (podałem link do informacji sprawdzonej przez DEMAGOGa). Przy tym spora część jest pewno poczęta poza Stolicą, a urodzona tu, bo lepsza opieka – a ponadto panny nie chcą rodzić w małych miejscowościach, bo wstyd – więc przyjeżdżają do Warszawy, bo tu są anonimowe” – wyjaśnił.

Następnie ocenił, że „zniszczyłem p.Rafała Trzaskowskiego rzetelnie i totalnie”.

„Ale ten pierwszy X obejrzało 184 tys. ludzi i polubiło 15.000 – a ten drugi 8000 i polubiło 114 osób. O czym to świadczy?” – podsumował Korwin-Mikke.