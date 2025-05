Trzaskowski na koniec debaty wręczył Nawrockiemu kopertę. Wiadomo, co było w środku

- Reklama -

Na sam koniec wtorkowej debaty organizowanej przez TVP, TVN i Polsat doszło do zaskakującej sytuacji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podszedł do bezpartyjnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego i wręczył mu kopertę. Wiemy, co znajdowało się w środku.

Rafał Trzaskowski (KO) stwierdził, że najbliższe wybory to kwestia bezpieczeństwa i równości szans. Ocenił, że w ostatnich dniach istotne okazało się przypomnienie najważniejszych wartości wśród których wymienił solidarność, empatię, szacunek.

– W tych ostatnich dniach okazało się, jak ważne są takie wartości jak ludzka uczciwość – mówił kandydat KO. – Nie bądźcie obojętni, trzeba reagować, jeśli dzieje się zło, jeżeli słyszymy kłamstwo i o tym są te wybory. Idźcie do tych wyborów, mobilizacja jest potrzebna – dodał.

Na kilka sekund przed końcem swojego ostatniego wystąpienia Trzaskowski podniósł kopertę i powiedział, że „to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy, proszę bardzo, panie Karolu, niech Pan przyjmie, przeczyta Pan sobie i zobaczy Pan, jak można się zachować w sposób uczciwy”.

– Łapówkę mi Pan wręcza? – zapytał w międzyczasie Nawrocki.

Jak się okazuje, koperta dotyczyła sprawy mieszkania przejętego przez Nawrockiego. Tym tematem prezydent Warszawy próbował grać przez całą debatę. Jak informuje portal gazeta.pl w kopercie znajdował się po prostu numer konta DPS-u, w którym obecnie przebywa pan Jerzy.

Sztab bezpartyjnego kandydata PiS-u szykuje podobno już odpowiedź. – Dziś przekażemy panu Trzaskowskiemu specjalną kopertę, zaboli go ona zdecydowanie bardziej – poinformowali członkowie sztabu Nawrockiego.