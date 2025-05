Mentzen: Uwierzcie, że to naprawdę jest możliwe. 18 maja idźcie wszyscy na wybory [VIDEO]

- Reklama -

W poniedziałek 12 maja odbyła się ostatnia przed I turą wyborów debata prezydencka, zorganizowana przez TVP przy współudziale Polsatu News i TVN-u. Na koniec kandydaci podsumowywali swój występ w swobodnej wypowiedzi. Oto, co powiedział na koniec kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Szanowni Państwo, odpowiadałem dzisiaj na pytania moich kontrkandydatów, odpowiadałem na pytania dziennikarzy, już jutro (we wtorek – przyp. red.) o godz. 15:00 będzie Mentzen Q&A na żywo, pasaż Szymborskiej koło Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, możecie mi zadawać pytania, będę odpowiadał na wszystkie wasze pytania. Jeżeli ktoś jest spoza Warszawy, to zapraszam na mój kanał na YouTubie, też będzie można zadać pytanie – zapowiedział.

– A w tej kampanii odwiedziłem już teraz około 340 polskich miejscowości, do wyborów odwiedzę wszystkie polskie powiaty, w każdym przeprowadzę spotkanie. Pobiłem rekord Andrzeja Dudy z roku 2015, co do liczby spotkań – podkreślił Mentzen.

– I dlaczego tyle wysiłku, czasu, pracy, energii wkładam w tę kampanię wyborczą? Dlatego że tak bardzo mi zależy na tym, żeby wreszcie, w końcu, po tylu latach w Polsce coś się zmieniło, żeby wreszcie najważniejsze dla Polski i Polaków sprawy poszły do przodu – twierdził.

– Nie musimy się we wszystkim zgadzać, chyba nie ma dwóch Polaków, którzy zgadzają się ze sobą we wszystkim, ale możemy się zgodzić, że dla wszystkich byłoby bardzo dobrze, gdyby wreszcie udało się rozbić duopol PiS-u i Platformy, żeby wreszcie udało się wysłać na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego i żeby wreszcie w Polsce było inaczej. Uwierzcie, że to naprawdę jest możliwe, dlatego 18 maja idźcie wszyscy na wybory, zagłosujcie nad zmianą, uwierzcie w to, że Polska potrzebuje tej zmiany i tę zmianę da się przeprowadzić. Idźcie na wybory, weźcie swoje rodziny, swoje dzieci, rodziców, dziadków, weźcie swoich sąsiadów, idźmy wszyscy 18 maja na wybory i dajmy wreszcie Polsce szansę, zmieńmy Polskę – zaapelował.