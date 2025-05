Pierwsze słowa papieża Leona XIV. Tak zwrócił się do wiernych na całym świecie [VIDEO]

- Reklama -

Niech pokój będzie z wami wszystkimi – to pierwsze słowa, jakie powiedział z balkonu bazylki Świętego Piotra papież Leon XIV.

– Niech pokój będzie z Wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, na całą Ziemię. Chciałbym, żeby pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc. Niech pokój będzie z wami! To pokój dla tych, którzy są pokorni, cisi, który pochodzi od Boga, który kocha was wszystkich bezwarunkowo – zwrócił się papież zarówno do zgromadzonych na Placu Św. Piotra, jak i wiernych na całym świecie.

– Kierujemy nasze uszy do ubogich i do papieża Franciszka, który błogosławił Rzym. Papieża, który dał swoje błogosławieństwo całemu światu. Chciałbym powtórzyć. To błogosławieństwo Boga, który kocha nas wszystkich. Zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga. Bez lęku, zjednoczeni, ręka w rękę z Bogiem i z nami wszystkimi kroczymy do przodu – podkreślił Leon XIV.

– Jesteśmy uczniami Chrystusa. Chrystus podąża przed nami. W świecie potrzeba nam jego światła. Ludzkość potrzebuje go jako pomostu, by dotarł do niej Bóg i jego miłość. Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie – jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju – powiedział nowy biskup Rzymu.