Sensacja na konklawe. Wiadomo, kto został nowym papieżem

- Reklama -

Nowym papieżem został pochodzący z USA kardynał Robert Prevost. Przyjmie imię Leona XIV. To augustianin.

Leon XIV ma 69 lat i długie doświadczenie posługi w Peru. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów.

Uznaje się go za reprezentanta centrystów – można zatem podejrzewać, że nie będzie kontynuacji tzw. progresywnych reform Franciszka, ale nie należy się też spodziewać nagłego zwrotu w kierunku konserwatywnym.

Wybór kard. Prevosta to z pewnością duża niespodzianka. Raczej nie wymieniało się go w gronie głównych faworytów do objęcia Stolicy Piotrowej. U bukmacherów kurs wynosił aż 67!

Nowy papież Leon XIV to amerykański augustianin, doktor prawa kanonicznego z długim doświadczeniem misji w Peru, poliglota i miłośnik tenisa.

Papież Leon XIV (Robert Francis Prevost) urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich i hiszpańskich korzeniach.

Ukończył seminarium ojców augustianów w 1973 roku. W 1977 otrzymał dyplom z matematyki i filozofii na uniwersytecie Villanova w Filadelfii.

W tym samym roku wstąpił do nowicjatu ojców augustianów i otrzymał święcenia w 1982 roku.

W 1985 roku został wysłany z misją zgromadzenia zakonnego Świętego Augustyna do Peru, gdzie pracował jako kanclerz diecezji Chulucanas i wikariusz parafii w tamtejszej katedrze.

Otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

W 1988 roku Robert Prevost udał się ponownie do Peru, gdzie pełnił różne funkcje, był między innymi dyrektorem seminarium augustianów w Trujillo i wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium diecezjalnym, a także jego rektorem.

W 1999 roku wrócił do Chicago, ponieważ został wybrany prowincjałem augustianów w swoim rodzinnym mieście.

W 2001 roku wybrano go na przełożonego generalnego Zakonu św. Augustyna. Funkcję tę pełnił do 2013 roku.

W 2014 roku papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim sede vacante diecezji Chiclayo w Peru, a potem jej ordynariuszem. Następnie papież mianował go administratorem apostolskim peruwiańskiej diecezji Callao.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru w latach 2018-2023.

30 stycznia 2023 roku papież mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Godność kardynała Prevost otrzymał od Franciszka na konsystorzu 30 września 2023 roku.

Nowy papież jest poliglotą. Mówi po włosku, hiszpańsku, portugalsku, zna też łacinę i niemiecki.

Był niegdyś zapalonym tenisistą.

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025