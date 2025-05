Makabryczna zbrodnia na UW. Kim jest sprawca? „Miał być z nim utrudniony kontakt” [FOTO]

- Reklama -

Po ataku do jakiego doszło w środę wieczorem na Uniwersytecie Warszawskim w mediach społecznościowych pojawiło się sporo fałszywych doniesień na temat sprawcy zdarzenia. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje, o których wiemy do tej pory.

Przypomnijmy, że w środę wieczorem od ciosów zadanych siekierą śmierć poniosła ok. 60-letnia portierka Uniwersytetu Warszawskiego, a członek Straży UW został ciężko ranny. Jak powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, zabójstwo było bardzo brutalne.

Wiadomo już, że sprawcą jest 22-letni Polak, studiujący na Uniwersytecie Warszawskim prawo. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna ma pochodzić z Gdyni.

Jak poinformowano, podczas zatrzymania 22-latek nie stawiał oporu. Mężczyźnie pobrano krew, aby sprawdzić, czy w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Z kolei biegli lekarze psychiatrzy mają zbadać stan jego zdrowia psychicznego.

W czwartek student UW, któremu grozi dożywocie, ma zostać przesłuchany. Służby sprawdzają także, czy mężczyzna działał sam oraz jakie były jego motywacje. – Miał być z nim utrudniony kontakt – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

W związku z tragedią czwartek został ogłoszony dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim. Odwołane zostały wydarzenia organizowane przez centralę Uniwersytetu. Wywieszono również czarne flagi; rektor ogłosił czwartek dniem wolnym od pracy i nauki.

Ze względu na zdarzenie, przełożone zostały Juwenalia UW. Samorząd Studentów UW poinformował, że w związku z tragedią w czwartek o godz. 13 odbędzie się uroczyste upamiętnienie zabitej portierki. C

eremonia odbędzie się przed budynkiem Auditorium Maximum na Kampusie Głównym UW. W wydarzeniu mają wziąć udział przedstawiciele Kolegium Rektorskiego, Kolegium Dziekańskiego Wydziału Prawa i Administracji, Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji.