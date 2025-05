Senator z Lewicy ma teorię po ataku na UW. Korwin-Mikke odpowiada: „Szanowny Panie Kretynie”

- Reklama -

Senator Lewicy Maciej Kopiec przedstawił absurdalną teorię po śmiertelnym ataku na Uniwersytecie Warszawskim. Odpowiedział mu prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

Przypomnijmy, że w środę, 7 maja ok. godziny 18.40, doszło na Uniwersytecie Warszawskim do tragicznego zdarzenia. 22-latek toporkiem odciął głowę ok. 60-letniej portierce. Ranny został interweniujący ochroniarz.

Czytaj więcej: Brutalne zabójstwo na UW. Toporkiem odciął kobiecie głowę. Na uniwersytecie przebywał minister Bodnar [FOTO]

W sieci natychmiastowo pojawiło się sporo komentarzy, a także fałszywych informacji. Sprawcą okazał się 22-letni Polak, student prawa. Przyczyny zdarzenia nie są znane, ale swoją teorię na ten temat ma już senator Lewicy Maciej Kopiec.

Jego zdaniem, to co się stało na UW, to „pokłosie tolerancji wobec argumentu siły (Nawrocky), retoryki przemocy (Braun, Trump, Mentzen), uzbrajanie agresorów w oręż bezkarności (przestępcy w Pałacu Prezydenckim) i popularności (media społecznościowe takich gnid jak Matecki)”.

Politykowi odpowiedział były poseł Korwin-Mikke. „Szanowny Panie Kretynie, to co Pan opisał nijak się ma do dzisiejszej sytuacji z Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytetu, który dekady temu przejęliście. Życzę zdrowia” – napisał nestor wolnościowców.

Szanowny Panie Kretynie,

to co Pan opisał nijak się ma do dzisiejszej sytuacji z Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytetu, który dekady temu przejęliście. Życzę zdrowia. — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) May 7, 2025

Wpis przedstawiciela Lewicy spotkał się z licznymi komentarzami także innych internautów. „Nie minęły 2 godziny, a senator RP próbuje zbić polityczny kapitał na tragedii. Niewiarygodne” – napisał Maciej Miłosz. „Ty jesteś poważny?” – zapytał, jakby retorycznie, Andrzej Śledź.

„Choroszcz lub Tworki otwierają dla Pana swoje bramy” – ocenił Maciej Naskręt. „Panie Kopiec, jako pracownik UW, powiem Panu dyplomatycznie, zamknij się Pan. Chamie” – zwrócił się do polityka z kolei Michał Patryk Sadłowski.

„Jako doktorant Uniwersytetu Warszawskiego protestuję przeciwko robieniu polityki na tragedii, do której doszło 2(!) godziny temu. To cios dla całej społeczności UW i niezależnie od poglądów każdy pracownik i student Uniwersytetu jest myślami z rodzinami ofiar” – napisał Stanisław Apriłaszwili.

Wpis Kopca podał dalej założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski. „Trzeba być absolutnie odrażającą gnidą, aby próbować wykorzystać szokujący mord z UW do politycznych gierek i szczucia na politycznych przeciwników” – ocenił dziennikarz.