Rekordowa gaśnica w Radomiu! Symbol Brauna urósł do niebotycznych rozmiarów [FOTO]

Gaśnica stała się nieodłącznym elementem politycznego wizerunku Grzegorza Brauna. Jego sympatycy wymyślają coraz bardziej kreatywne sposoby wykorzystania tego symbolu. Niedawno we Wrocławiu mieliśmy swoisty „pokaz gaśnicowy”. Teraz w Radomiu postawiono nadmuchiwaną instalację – ogromną gaśnicę.

Nieoficjalnie mówi się, że to największa tego typu konstrukcja w Polsce. Gigantyczna gaśnica przyciąga przechodniów charakterystycznym czerwonym kolorem oraz wyraźnymi napisami-hasłami Brauna z tej kampanii.

Gaśnica stanęła w Radomiu na Placu Jagiellońskim, gdzie w środę (7 maja) odbędzie się wiec z udziałem Grzegorza Braun.

Symbol gaśnicy nie jest oczywiście przypadkowy – nawiązuje do głośnego incydentu z grudnia 2023 roku, kiedy to Braun użył gaśnicy do ugaszenia świec chanukowych w Sejmie.

Podczas kampanii prezydenckiej Braun występuje na tle logo z napisem „Drużyna Brauna”, a w jego centrum umieszczona jest gaśnica. Jego zwolennicy tłumnie przybywają na spotkania z gaśnicami, które Braun chętnie podpisuje. Prezes Konfederacji Korony Polskiej w swoich przemówieniach często nawiązuje także do „frontu gaśnicowego”.

„Szeroki front gaśnicowy” ma być odpowiedzią na to, co Braun nazywa „frontem antypolskim, antyludzkim, eurokołchozowo-klimatyczno-covidowo-chanukowo-wojennym”. Jak podkreśla kandydat na prezydenta, „temu frontowi trzeba się przeciwstawić i to jest ten nasz front gaśnicowy”.

Sympatycy Brauna prześcigają się w kreatywnych pomysłach na wykorzystanie symbolu gaśnicy. Radom tym samym rzucił rękawice Wrocławowi, gdzie stojące po dwóch stronach sceny symboliczne gaśnice stały się centralnym elementem oprawy wizualnej. W momencie wejścia Brauna na scenę z gaśnic wydobył się gęsty dym, tworząc chmurę, która otoczyła kandydata na prezydenta. Efekt przypominał oprawę ceremonii wręczenia trofeów sportowych, jak choćby podczas finału Ligi Mistrzów, gdy zwycięska drużyna odbiera puchar w towarzystwie efektów pirotechnicznych.