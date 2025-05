Lewizna mieszkaniowa i Nawrocki. Korwin-Mikke zaskakująco: Taniec hien, bezpieka dobrała się do kandydata

- Reklama -

W mediach mętnego nurtu szeroko komentowana jest kwestia mieszkania kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Do sprawy w nietypowy sposób odniósł się Janusz Korwin-Mikke. Lider partii KORWiN uważa, że nad sprawą nie należy się za bardzo pochylać.

Podczas debaty prezydenckiej w „Super Expressie” Nawrocki stwierdził, że ma jedno mieszkanie. Onet ujawnił ostatnio, że ma też – wraz z małżonką – drugie mieszkanie, które „przejął” od sąsiada Jerzego w zamian za opiekę nad nim do końca życia.

„Jerzy Ż. to schorowany 80-latek. W 2017 r. przekazał swą kawalerkę Karolowi Nawrockiemu i jego żonie Marcie. W zamian za to mieli się nim opiekować” – napisał Onet.

Nawrockiego stanowczo skrytykował w związku z tą sprawą Sławomir Mentzen. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Do sprawy odniósł się teraz Janusz Korwin-Mikke. Nestor prawicy wolnościowej uważa, że sprawy nie należy przesadnie drążyć.

„Nie mam zamiaru brać udziału w tańcu hien tylko dlatego, że bezpieka dobrała się do tyłka danego kandydata. Nie będę wypuszczał filmików ani postów o p. Nawrockim” – napisał na X Janusz Korwin-Mikke.

„Razem z WCzc. @GrzegorzBraun_ robimy swoje — a tych, którzy to doceniają, zapraszamy do śledzenia naszej kampanii” – dodał Korwin-Mikke.

— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) May 6, 2025