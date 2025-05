Przyszłość Grzegorza Brauna i europejskiej motoryzacji. Parlament Europejski zagłosuje

- Reklama -

Na rozpoczynającym się posiedzeniu w Strasburgu Parlament Europejski podejmie decyzję ws. poluzowania przepisów dotyczących norm CO2 dla samochodów osobowych. Zagłosuje też nad uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Ponadto debata nad nowym budżetem UE i cłami USA.

Posiedzenie rozpocznie się w poniedziałek późnym popołudniem oświadczeniami szefowej PE Roberty Metsoli i przewodniczących frakcji politycznych w związku ze śmiercią papieża Franciszka.

We wtorek izba będzie głosować nad uchyleniem immunitetu polskiemu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w związku ze zgaszeniem przez Brauna świec chanukowych w grudniu 2023 r. w trakcie uroczystości w Sejmie. W tej sprawie wcześniej immunitet Braunowi uchylił polski parlament. W związku z uzyskaniem przez niego mandatu europosła w wyborach europejskich w czerwcu 2024 r. z wnioskiem o uchylenie przywileju chroniącego Brauna przed odpowiedzialnością sądową prokuratura wystąpiła także do PE.

Braun jest aktualnie wykluczony z obrad PE w związku z jego wypowiedzią podczas debaty o płciach oraz „uzupełnieniem” w izbie obchodów dotyczących pamięci ofiar Holokaustu.

We wtorek europarlamentarzyści będą także debatować nad przyszłym budżetem UE na lata 2028–2034. Dzień później pod głosowanie zostanie poddany projekt rezolucji na ten temat. Dla Polski i krajów regionu ważne jest, aby w przyszłych ramach finansowych zachowane zostały fundusze spójności i Wspólna Polityka Rolna, a jednocześnie zwiększone zostały środki na obronność.

Również we wtorek w PE odbędzie się debata nad tym, jak odpowiedzieć na cła nałożone przez administrację USA na Unię. W pierwszej połowie kwietnia prezydent USA Donald Trump zawiesił na 90 dni dodatkowe taryfy celne na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy, w tym państwa UE. Trwają intensywne negocjacje między Brukselą a Waszyngtonem, których celem jest złagodzenie napięć handlowych.

W środę deputowani będą dyskutować o tym, w jaki sposób UE może przyczynić się do osiągnięcia sprawiedliwego i kompleksowego porozumienia pokojowego dla Ukrainy. To kolejna z serii debat na ten temat, które odbyły się w PE w ciągu ostatnich miesięcy.

Istotnym punktem posiedzenia będzie głosowanie nad zmianami w przepisach dotyczących norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Komisja Europejska zaproponowała na początku kwietnia złagodzenie tych przepisów, co ma być wyjściem naprzeciw europejskiej branży producentów samochodów, którzy zmagają się z konkurencją z producentami z Chin i USA.

Posłowie do PE najpierw zagłosują we wtorek nad przyspieszeniem procedury zmiany unijnego prawa. Jeśli zostanie to poparte, oczekuje się, że projekt będzie poddany pod głosowanie w czwartek.

Tematem będzie też przedłużenie i uelastycznienie przepisów dotyczącyh obowiązkowego zapełniania magazynów gazu. Projekt Komisji Europejskiej zakłada przedłużenie unijnego programu do 31 grudnia 2027 r. W przeciwnym razie musiałby on zakończyć się w 2025 r. Debata na ten temat odbędzie się w środę, a głosowanie w czwartek.

W czwartek PE zagłosuje nad nowymi przepisami mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa wynikającym z inwestycji zagranicznych. Dotyczy to takich sektorów, jak usługi medialne, surowce krytyczne czy infrastruktura transportowa.

Do harmonogramu dodany został też nowy punkt – niedawna awaria prądu na Półwyspie Iberyjskim. W poniedziałek, 28 kwietnia około godz. 12.30 w kontynentalnej Hiszpanii, części Portugalii i Francji wystąpiła duża awaria prądu. W jej rezultacie w Lizbonie i Madrycie przestały działać metro, telefony, sygnalizacja świetlna i bankomaty. Część szpitali funkcjonowała w trybie awaryjnym.

Prąd przywracano stopniowo, w niektórych częściach obu państw udało się go przywrócić dopiero późno w nocy z 28 na 29 kwietnia. W środę europosłowie omówią sposoby, dzięki którym sieci elektroenergetyczne UE mają być w przyszłości bardziej odporne na takie niespodziewane wydarzenia.

Parlament podczas sesji upamiętni 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Ceremonia, z udziałem weteranów wojny, odbędzie się w środę.