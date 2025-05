Mentzen: Nawrocki przejął mieszkanie i nie wywiązał się z obietnicy. Politycy POPiS to banda cwaniaków

- Reklama -

Nawrocki może nie był wcześniej politykiem, ale pokazał, że świetnie się w tym zawodzie odnajdzie.

W czasie gdy był radnym jednej z gdańskich dzielnic, wszedł układ ze starszym, samotnym i schorowanym mężczyzną, który się pewnie do niego zgłosił po pomoc.

Jerzy Ż. miał prawo do wykupu za ułamek wartości mieszkania komunalnego. Nawrocki przekazał mu na to pieniądze, a następnie, po pięcioletniej karencji przejął mieszkanie. W zamian miał się zobowiązać do dożywotniej opieki nad starszym mężczyzną. Dzięki temu obszedł zakaz sprzedaży mieszkania komunalnego osobie nieuprawnionej.

Nawrocki tak się Jerzym Ż. opiekował, że dowiedział się dzisiaj od dziennikarzy, że ten od blisko roku znajduje się w DPS. Do tego kłamał, mówiąc, że ma tylko jedno mieszkanie.

Jaki jest bilans pomocy Nawrockiego Jerzemu Ż.? Nawrocki przejął mieszkanie, nie wywiązał się z obietnicy opieki, a Jerzy Ż. oddał mieszkanie i wylądował w DPS, za który płacą mieszkańcy Gdańska.

Co śmieszne, atakują go za to platformersi, których partia doprowadziła do tego, że przez lata reprywatyzowano kamienice w Warszawie na rzekomo jeszcze żyjących 150 latków.

Politycy POPiS to banda cwaniaków, którzy na granicy prawa, a już na pewno poza granicą moralności będą wykorzystywać każdą okazję do zarobienia pieniędzy kosztem społeczeństwa. Pazerność jednych i drugich niewiele się różni.

Ale mamy też tu dwie ważne lekcje.

Po pierwsze. Państwo nie powinno budować ani posiadać mieszkań, bo prowadzi to do patologii. Politycy i inni ludzie z układami po prostu z czasem te mieszkania przejmują za bezcen, a my wszyscy za to płacimy.

Po drugie, Nawrocki świetnie pokazał na czym w praktyce polega państwo opiekuńcze. Opieka polityków polega na tym, że biedni stają się jeszcze biedniejsi, politycy się na tym bogacą, a ludzi, którymi mieli się opiekować mają głęboko w czterech literach.

Dlatego nie wystarczy zmienić świnie przy korycie. Trzeba usunąć koryto, osuszyć bagno, zmienić ten system, wprowadzić równe dla wszystkich zasady, bez żadnych bonifikat, zniżek i preferencji, bo służyć one będą przede wszystkim politykom i innym cwaniakom.

Idźmy 18 maja na wybory i zakończmy wreszcie ten patologiczny duopol, który od 20 łupi Polaków i żeruje na naszym majątku!