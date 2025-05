Szef OUN zaatakował Brauna. „Za ten czyn będzie musiał odpowiedzieć przed Ukraińcami”

- Reklama -

Lider melnykowsiej frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bohdan Czerwak zaatakował Grzegorza Brauna, który podczas wiecu przedwyborczego w Białej Podlaskiej ściągnął ukraińską flagę z urzędu miasta. Ukrainiec napisał na portalu X, że polski polityk „za ten czyn będzie musiał odpowiedzieć przed Ukraińcami”.

Podczas niedawnego spotkania z kandydatem na prezydenta Grzegorzem Braunem w Białej Podlaskiej doszło do niecodziennego zdarzenia. Jeden z mieszkańców pożalił się Braunowi, że na miejskim ratuszu powiewa ukraińska flaga. W sprawach obrony polskiej godności i racji stanu Grzegorz Braun reaguje natychmiast. I tak też stało się tym razem.

„Biała Podlaska: – Czy Pan pomoże nam zdjąć flagę ukraińską z ratusza? – @GrzegorzBraun_⁩ Gdzie tu jest jakaś drabina?” – napisał w opisie nagrania Marek Skalski.

Grzegorz Braun dokonał debanderyzacji

– Gdzie tutaj ten pan, co pytał o flagę? – zaregował, co słychać na filmie, Grzegorz Braun.

– To zorganizujcie jakieś pomoce naukowe, jakiś sprzęt, to jak jestem, to chętnie pomogę – dodał Braun.

Na to zareagowała prowadząca spotkanie, najpewniej Karolina Pikuła mówiąc, że „panu Grzegorzowi dwa razy nie trzeba powtarzać”.

Biała Podlaska: – Czy Pan pomoże nam zdjąć flagę ukraińską z ratusza?

– ⁦@GrzegorzBraun_⁩ Gdzie tu jest jakaś drabina? 😏👇 pic.twitter.com/ii8He9wFy4 — Marek Skalski (@marek_skalski1) April 30, 2025

W kolejnym materiale widzimy tłum pod urzędem miasta.

„Grzegorz Braun dokonał debanderyzacji urzędu miejskiego w Białej Podlaskiej” – napisał w opisie kolejnego wpisu publicysta „Najwyższego Czasu!” Marek Skalski.

Grzegorz Braun dokonał debanderyzacji urzędu miejskiego w Białej Podlaskiej 😏👇 pic.twitter.com/qEuFHU1lf9 — Marek Skalski (@marek_skalski1) April 30, 2025

„Antyukraińska histeria w Polsce wymyka się spod kontroli”

Właśnie do tego zdarzenia odniósł się, w typowy dla siebie, butny i bezczelny sposób, lider melnykowsiej frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bohdan Czerwak. Czerwak napisał na portalu X, że antyukraińska histeria w Polsce wymyka się spod kontroli. Dodał, że Moskwa jest zadowolona z działalności polskiego polityka. Na koniec napisał, że Braun „za ten czyn będzie musiał odpowiedzieć przed Ukraińcami”.

“Kandydat na prezydenta Polski Braun zerwał z budynku ratusza w Białej Podlaskiej niebiesko-żółtą flagę, która wisiała tam od 2022 roku. Antyukraińska histeria w Polsce wymyka się spod kontroli. Dziś Braunowi biją brawo na Moskwie. Ale za ten czyn będzie musiał odpowiedzieć przed Ukraińcami” – Bohdan Czerwak Lider melnykowsiej frakcji OUN.

Кандидат у президенти Польщі Браун зірвав з будівлі мерії м.Біла Підляська синьо-жовтий прапор, який висів там від 2022. Антиукраїнська істерія у Польщі стає не контрольованою.

Сьогодні Брауну аплодують на Московії. Але за цей вчинок йому доведеться відповідати перед українцями pic.twitter.com/mKY4tTmn8b — Богдан Червак (@bogdanchervak) May 1, 2025

Czerwak w akcji

W grudniu ubiegłego roku ten sam Czerwak zgroził Polakom, pisząc że „każda próba aneksji Lwowa będzie karana jak na Wołyniu”. Ponadto, w jednym z komentarzy stwierdził, że Polacy „wymyślili ludobójstwo, które nie istniało”, a nie chcą widzieć „prawdziwych zbrodni popełnionych przez Moskwę przeciwko Polsce”.

W lipcu 2024 r., w mediach społecznościowych, Czerwak zamieścił wpis, w którym grzmiał, iż nie pozwoli zakazać symboli OUN i UPA. „Nie pozwolimy Polakom. Nie pozwolimy nikomu!” – przekonywał.

Ukraiński polityk zasłynął też skandalicznymi wypowiedziami po odsłonięciu pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie w województwie podkarpackim. Pisał, że „niestety, Polacy nigdy nie zrozumieli, że obrażając uczucia narodowe Ukraińców, kopią grób dla Polski”. Twierdził także, że Kijów nie zakazuje ekshumacji polskich ofiar rzezi na Wołyniu.

Czerwak kłamał też na temat zbrodni w Jedwabnem, wybielając przy tym ukraińskie ludobójstwo.

„Mamy nadzieję, że ten człowiek i jego organizacja są pod lupą polskich służb” – napisało wtedy na profilu X Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”.