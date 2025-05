„Echo sprzed 80 lat”. Policja wkracza do akcji po wiecu Brauna. Radny grzmi o napadzie i dzikim tłumie [VIDEO]

- Reklama -

Policja zajmuje się sprawą zdjęcia flagi Ukrainy z budynku polskiego Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej (Lubelskie) podczas wiecu kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna. Funkcjonariusze ustalili tożsamość „sprawcy” i zgromadzone dowody przekażą do prokuratury.

Policja lubelska poinformowała w czwartek na platformie X, że funkcjonariusze z Białej Podlaskiej zajmują się wyjaśnieniem incydentu, do którego doszło podczas środowego spotkania wyborczego kandydata prezydenta Grzegorza Brauna.

„Funkcjonariusze ustalili dane mężczyzny, który ściągnął flagę Ukrainy z budynku Urzędu Miasta. Szczegółowo analizowane są również nagrania dotyczące tego zajścia. Zebrane materiały zostaną przekazane do prokuratury. Wobec osób odpowiedzialnych za takie zachowanie wyciągnięte zostaną konsekwencje prawne” – zapowiedziała policja.

Na wpis mundurowych zareagował warszawski oddział Konfederacji Korony Polskiej. „Policja ściga za zdjęcie ukraińskiej flagi. W ‘Kamieniach na szaniec’ Alek zdzierał niemiecką. Ton tego komunikatu brzmi jak echo sprzed 80 lat” – czytamy.

Policja ściga za zdjęcie ukraińskiej flagi. W ‘Kamieniach na szaniec’ Alek zdzierał niemiecką. Ton tego komunikatu brzmi jak echo sprzed 80 lat. pic.twitter.com/i9EYGEHN0s — Korona Warszawa (@KoronaWarszawa) May 1, 2025

„Policja postawiona w stan najwyższej gotowości. Będą bronić ukraińskich flag jak niepodległości” – ocenił redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u dr Tomasz Sommer.

Policja postawiona w stan najwyższej gotowości. Będą bronić ukraińskich flag jak niepodległości. https://t.co/9lWGbcEl6c — Tomasz Sommer (@1972tomek) May 1, 2025

„Czytam, że zdjęcie ukraińskiej flagi z urzędu, na którym nigdy nie powinna była zawisnąć, bo to polski urząd, to: «rasizm, antysemityzm, nienawiść, ksenofobia». Czy autorzy tych opinii do końca zwariowali? Polski urząd ma być oznaczony Polską flagą i niczym więcej” – dodał w innym wpisie.

Czytam, że zdjęcie ukraińskiej flagi z urzędu, na którym nigdy nie powinna była zawisnąć, bo to polski urząd, to: „rasizm, antysemityzm, nienawiść, ksenofobia”. Czy autorzy tych opinii do końca zwariowali? Polski urząd ma być oznaczony Polską flagą i niczym więcej. — Tomasz Sommer (@1972tomek) May 1, 2025

Na udostępnionych w sieci nagraniach z środowego wiecu Brauna widać, jak młody mężczyzna wspiął się po drabinie na balkon ratusza, wyciągnął z uchwytu ukraińską flagę i oddał ją kandydatowi na prezydenta. Następnie mężczyzna wetknął w to miejsce polską flagę. Braun uścisnął mu dłoń w geście podziękowania. Podczas zajścia tłum skandował m.in. „Tu jest Polska”. To nad wyraz oburzyło polskie (!) służby.

PILNE! Grzegorz Braun podczas swojego wiecu ściąga obcą ukraińską flagę z urzędu miasta Białej Podlaskiej! Tysiące POLSKICH PATRIOTÓW wokoło skandują i śpiewają Mazurka Dąbrowskiego. NIEPRAWDOPODOBNE HISTORYCZNE SCENY!✌️🇵🇱🚨 pic.twitter.com/Hmg7VBh2oo — Marcin Rola 🇵🇱 (@MarcinRola89) April 30, 2025

Na nagraniu zamieszczonym na platformie X przez Obywateli RP można zobaczyć, jak po wszystkim kandydat przemówił do zebranych. – Biorę wszystkich państwa na świadków, że pan Kacper jako mój asystent przybrany do czynności polskiego posła do Parlamentu Europejskiego na moją prośbę i moje wyraźne polecenie uczynił to, co uczynił. A zatem to moja odpowiedzialność – zwrócił się do uczestników wiecu Braun. Zapowiedział, że ukraińska flaga zostanie przekazana do najbliższego konsulatu tego państwa.

Oburzenie lokalnych ukrainofilów

Naczelnik gabinetu prezydenta Białej Podlaskiej i radny sejmiku lubelskiego Wojciech Sosnowski określił to zdarzenie skandalem. – Grzegorz Braun wraz ze swoimi wyznawcami napadli na Urząd Miasta Białej Podlaskiej i zerwali flagę Ukrainy z balkonu przy wykorzystaniu drabiny. Krzycząc przy tym żeby ją spalić. Dziki tłum osób karmionych hejtem do innych i jawne podżeganie do nienawiści to wstyd! Tacy ludzie nigdy nie powinni dojść do władzy! — stwierdził w mediach społecznościowych Sosnowski.

Prokuratura Okręgowa Warszawa–Praga wszczęła w środę dochodzenie w sprawie rzekomego „znieważenia Żydów” oraz „nawoływania do nienawiści” w trakcie debaty kandydatów na prezydenta, zorganizowanej „Super Express”. Chodzi o słowa Grzegorza Brauna, który… używał porównań i sformułowań odwołujących się do wyznawców judaizmu.

