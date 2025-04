Przez kilka lat szukało go kilkanaście prokuratur w całym kraju. Ukrainiec w końcu zatrzymany

- Reklama -

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali Ukraińca poszukiwanego przez 14 prokuratur w Polsce. Będzie odpowiadał przede wszystkim za oszustwa.

Kujawsko-pomorska policja poinformowała o zatrzymaniu 30-letniego Ukraińca. Zatrzymanie miało miejsce 22 kwietnia w Bydgoszczy.



„We wtorek (22.04.2025 r.) policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, który był poszukiwany przez 14 prokuratur z całego kraju. Teraz odpowie za oszustwa, choć nie tylko” – czytamy na stronie policji kujawsko-pomorskiej.

30-letni Ukrainiec „ma na swoim koncie liczne oszustwa, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za które wkrótce usłyszy prokuratorskie zarzuty”.

„Mężczyzna pozostawał w zainteresowaniu policjantów z różnych jednostek w całym kraju. Przez blisko 3 lata skutecznie udawało mu się pozostawać nieuchwytnym, między innymi dzięki temu, że zmieniał swoją tożsamość, posługując się innymi danymi personalnymi, a nawet, jak ustalili kryminalni, którzy wpadli na jego trop, sfałszowanemu paszportowi” – podkreśla policja.

Policjanci kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że Ukrainiec ukrywa się koło Unisławia w pow. chełmińskim. Wraz z lokalnymi funkcjonariuszami weszli na teren gospodarstwa rolnego, gdzie Ukrainiec został zatrzymany.

„Teraz najbliższy czas 30-latek spędzi w areszcie, co pozwoli rozliczyć go do przestępstw, które popełnił na terenie naszego kraju, po czym można spodziewać się jego deportacji” – napisano.

Poszukiwało go 14 prokuratur: Rybnik, Jaworzno, Olesno, Mielec, Grójec, Płock, Bydgoszcz-Południe, Bydgoszcz-Północ, Olsztyn-Południe, Gorzów Wielkopolski, Biłgoraj, Złotów i Jasło.

„Najcięższy z ciążących na nim zarzutów tj. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w najbliższych dniach zostanie mu przedstawiony przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu” – poinformowała policja.