Radny gej przekonał się na własnej skórze, jak tolerancyjni są przybysze [VIDEO]

Socjalistyczny radny w hiszpańskim okręgu Lorquí, Víctor Saéz, poszedł do kebaba w Murcji podczas obchodów święta Bando de la Huerta. Walczący o tolerancję i przyjmowanie imigrantów Hiszpan, przekonałsię na wlasnej skórze, jak tolerancyjni dla gejów są przybysze.

Víctor Manuel Sáez Hurtadojest szefem Departamentu Młodzieży, Uroczystości, Turystyki i Praw LGBTQ+ w Lorquí. Radny zgłosił policji „homofobiczny atak właściciela i kelnerów” z tureckiej restauracji w centrum Murcji.

Do zdarzenia doszło po posiłku w lokalu, kiedy Sáez zapytał czy może skorzystać z toalety, które często są w dni świateczne zamknięte w takich lokalach. Jak relacjonuje pracownicy lokalu zaczęli z niego szydzić, co doprowadziło do kłótni, która zakończyła się fizycznym atakiem i okrzykami: „Zabiję cię, ped***; zabiję cię i pod**** ci gardło.”

Incydent został zarejestrowany na wideo, którym sam radny podzielił się w mediach społecznościowych. Radny zostął pobity, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeńśtwo. Jego ukochani imigranci staną przed sądem.

Sprawę na portalu X skomentował celnie Janusz Korwin-Mikke.

„Nie minie i 20 lat, a po ruchu LGBTQZ w Europie Zachodniej nie będzie śladu. Muzułmanie zaprowadza normalność… A w Polsce nie dałoby się zrobić tego samego bez muzułmanów?” – napisął JKM załaczając post z filmikiem z awantury w kebabie.