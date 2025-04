Policja zatrzymuje krytyków Jagielskiej. Kulisy aresztowania księdza. „Konwój przez całą szerokość Polski”

- Reklama -

Dolnośląska policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób przez policjantów z Oleśnicy. Działania funkcjonariuszy mają związek z podejrzeniem gróźb karalnych, zniesławienia oraz znieważenia ginekolog Gizeli Jagielskiej odpowiedzialnej za aborcję dziecka w 9. miesiącu ciąży.

W środę media obiegła informacja o zatrzymaniach w związku „hejtem” wobec ginekolog Jagielskiej. Jak informowaliśmy 23 kwietnia według nieoficjalnych informacji jedną z zatrzymanych osób był katolicki ksiądz z Podkarpacia. Teraz wiemy już o tej sprawie więcej.

Jak podał portal niezalezna.pl chodzi o księdza z Krosna. – Wiemy o zatrzymaniu księdza. Dowiedzieliśmy się o nim wczoraj. Badamy sprawę – poinformował rzecznik archidiecezji przemyskiej.

Z kolei policja z Krosna przekazała, że „wczoraj (22.04.2025 r.) na terenie Krosna doszło do zatrzymania osoby, w związku z postępowaniem prowadzonym przez KPP w Oleśnicy. Czynności w tej sprawie nadzorowane są przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy”.

Więcej szczegółów ujawniła w swoich mediach społecznościowych działaczka pro-life Kaja Godek, która wyjaśniła, że duchowny „napisał niekulturalnego maila” do dr Jagielskiej. Jak opisała Godek, policja przyjechała do domu rodziców księdza, który był u nich z poświąteczną wizytą.

„Radiowóz pojechał zatem pod dom przerażonej matki, na oczach innych członków rodziny. Księdza już nie było, bo skończył obiad i ruszył w drogę powrotną na parafię. Zawrócił jednak do matki zaalarmowany jej telefonem, że są tu panowie, szukają go i pytają, gdzie laptop i telefon. Doszło do zatrzymania i umieszczenia ks. Grzegorza w areszcie w Krośnie” – napisała Godek.

Jak poinformowała ksiądz był transportowany przez kilka godzin w konwoju z podkarpacia na Dolny Śląsk, „bo czynności prowadzone są w Oleśnicy i nie dało się przesłuchać księdza na komendzie w miejscu jego zamieszkania. Trzeba było zorganizować konwój”.

Jednocześnie Godek zaznaczyła, że „treści maila autorstwa ks. Grzegorza nie da się bronić, był pisany ewidentnie pod wpływem dużych emocji”.

W mediach społecznościowych o zatrzymaniach poinformowała dolnośląska policja. „W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 190 Kodeksu Karnego (groźba karalna), art. 212 Kodeksu Karnego (zniesławienie) oraz art. 216 Kodeksu Karnego (znieważenie), oleśniccy funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby” – czytamy na portalu X.

Szczegółów jednak nie ujawniono ze względu na „dobro prowadzonych działań”. Z kolei rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek powiedziała, że „zatrzymania są konsekwencją zdarzeń z ubiegłego tygodnia w oleśnickim szpitalu”.

Okazuje się jednak, że to nie koniec działań służb. Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu nie zdradziła portalowi niezalezna.pl szczegółów „z uwagi na dobro postępowania, a także, że planowane są dalsze zatrzymania”.

Sama dr Jagielska zamieściła w czasie Świąt Wielkiej Nocy wpis w mediach społecznościowych, do którego załączyła zdjęcia rozmaitych przeróbek i komentarzy na swój temat. Zwracając się do hejterów ogłosiła, że nie ma zamiaru się poddać.

„W poniedziałek wrócę po urlopie do pracy. I będę jak zwykle przyjmować porody, robić USG, badać noworodki, operować i robić aborcje. Tak po prostu” – napisała w Wielką Niedzielę na Facebooku dr Jagielska.

Przypomnijmy, że o szpitalu w Oleśnicy i dr Jagielskiej stało się głośno w ubiegłym tygodniu za sprawą interwencji poselskiej Romana Fritza oraz Grzegorza Brauna. Politycy przybyli do placówki, gdzie w ostatnim czasie przeprowadzono aborcję w 37. tygodniu (9. miesiąc). Fundacja Pro-Prawo do Życia określiła to jako „celowe i świadome zabójstwo”.

