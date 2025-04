UE ma plan wobec Polski. Czekają nas stuprocentowe podwyżki!

- Reklama -

Komisja Europejska chce ujednolicić wysokość akcyzy na papierosy dla wszystkich państw członkowskich. Dla polskich palaczy oznacza to potencjalnie drastyczny wzrost cen. Jeśli przepisy weszłyby w życie, paczka papierosów może podrożeć nawet dwukrotnie.

Wysokość akcyzy miałaby wynosić minimum 3,60 euro od paczki papierosów. W Polsce obecnie podatek ten wynosi w przeliczeniu 1,60 euro. Tak drastyczna podwyżka oznaczałaby, że po przyjęciu nowych unijnych stawek podatku cena paczki papierosów wzrosłaby w Polsce do nawet 40 zł.

Nowe regulacje Komisja Europejska chciałaby wprowadzić w życie już w 2026 roku. W zamyśle unijnych urzędników, ujednolicenie stawek akcyzy miałoby ograniczyć tzw. turystykę tytoniową – na przykład Niemcy mieszkający blisko granicy z Polską regularnie przyjeżdżają do nas, by kupić papierosy taniej. To się urzędnikom nie podoba.

Niezależnie od planów Komisji Europejskiej, polski rząd już wprowadza własne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Od 1 marca 2025 roku obowiązują nowe, wyższe stawki akcyzy na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Papierosy ze starą akcyzą (z nadrukowanym rokiem wytworzenia 2024) można sprzedawać w sklepach jeszcze do 30 kwietnia 2025 roku.

W Unii Europejskiej papierosy najdroższe są w Irlandii. Za paczkę trzeba tam zapłacić ok. 14 euro. Najtaniej płacą mieszkańcy Bułgarii – mniej niż 3 euro.