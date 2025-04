Korwin-Mikke na konwencji Brauna. „Nie o to walczyłem całe życie. Zło trzeba wytępić w całości, z korzeniami”

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke wystąpił na konwencji wyborczej Grzegorza Brauna – Jak ja tu słyszę, że trzeba zlikwidować PIT i CIT, ja to rozumiem, o co chodzi. Ale jak mi mówią, że trzeba pół PIT-u i pół CIT-u, to ja dziękuję. Nie o to walczyłem całe życie – powiedział nestor prawicy wolnościowej.

W sobotę, 12 kwietnia o godzinie 12 w Krakowie rozpoczęła się konwencja wyborcza Grzegorza Brauna. Wśród osób popierających kandydata Konfederacji Korony Polskiej jest legendarny działacz wolnościowy Korwin-Mikke.

Założyciel Unii Polityki Realnej swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia swojej długoletniej działalności politycznej. – Szanowni Państwo, 60 lat walczę o to, żeby w Polsce było normalnie. Ciężko to oczywiście szło, bo od tej normalności odeszliśmy dość daleko dzięki dwóm wybitnym przywódcom, Stalinowi i Hitlerowi, ale starałem się jak mogłem – rozpoczął.

Usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość polityk nie krył rozczarowania obecnym kierunkiem, w którym zmierza formacja, którą współtworzył.

– Nagle okazało się, że pojawiła się grupa ludzi, którzy uznali, że nie trzeba walczyć o normalność, tylko trzeba walczyć, żeby dojść do pół drogi normalności, bo to jest realne. A normalność to jest nierealna – mówił z wyraźnym rozgoryczeniem.

Nawiązał do m.in. do złagodzenia narracji obecnej Konfederacji i porównał to do radykalnych postulatów, które można było usłyszeć na konwencji Brauna.

– Jak ja tu słyszę, że trzeba zlikwidować PIT i CIT, ja to rozumiem, o co chodzi. Ale jak mi mówią, że trzeba pół PIT-u i pół CIT-u, to ja dziękuję. Nie o to walczyłem całe życie – powiedział.

Korwin-Mikke otwarcie nawiązał do słów Jarosława Kaczyńskiego, które według niego miały wpływ na marginalizację jego i Brauna w Konfederacji. – Kaczyński powiedział, że on z Konfederacją może, byle bez Brauna i Korwin-Mikkego. No więc… pozbyli się Brauna i Korwin-Mikkego i teraz mamy, że tak powiem, półprawicy i prawicę – stwierdził polityk.

Na zakończenie swojego wystąpienia Korwin-Mikke odwołał się do historycznych przykładów, które według niego pokazują, że półśrodki nie przynoszą trwałych rezultatów.

– Byli ludzie, którzy zrobili dużo na drodze do połowy normalności, czyli świętej pamięci Thatcherowa i co? Minęło 15 lat i żydokomuna wróciła. Ronald Reagan zrobił bardzo dużo i po 15 latach co? Żydokomuna wróciła. Pinochet zrobił bardzo dużo i co? 15 lat i żydokomuna wróciła. Mnie nie interesuje połowiczne reformy. Zło trzeba wytępić w całości, z korzeniami – zakończył Korwin-Mikke.