PILNE! Nowa lokalizacja XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej. Nie damy się ocenzurować

Uśmiechnięta koalicja rządowa robi co może, żeby nie dopuścić do głosu wolnego słowa. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wymówił organizatorom XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej salę na dwa dni przed wydarzeniem. Powód? Obecność Grzegorza Brauna, oficjalnego kandydata na prezydenta Polski. Nie daliśmy za wygraną – konferencja odbędzie się w planowanym terminie. Mamy nową lokalizację.

– Dosłownie dwie godziny temu dostałem informację, że Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, czyli właściciel tego lokalu z dużą salą na Krakowskim Przedmieściu 66, gdzie mieliśmy mieć Konferencję Prawicy Wolnościowej, odwołał nam lokal – relacjonował w środę Tomasz Sommer.

– To miejsce należy pośrednio do Ministerstwa Rolnictwa, czyli w pewnym sensie jest w stu procentach państwowe i nagle oni odwołują nam lokal, powołując się, że stracą dobry wizerunek z powodu tego, że jednym z dwunastu prelegentów jest Grzegorz Braun, który zawsze był u nas prelegentem na konferencjach, więc czy on jest akurat kandydatem na Prezydenta czy nie, to nie ma znaczenia, bo on po prostu w tych naszych imprezach bierze udział – wskazał Sommer.

– Rząd rzuca nam kłody pod nogi, to robi partia PSL – Polska 2050 Hołowni, pan minister rolnictwa, jakaś tam pani, która jest oddelegowana do tego typu instytucji, jak ten Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Z przyczyn politycznych chcą odwołać naszą imprezę, ale nasza impreza dojdzie do skutku – oświadczył Sommer.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

W czwartek redaktor Sommer poinformował o nowej lokalizacji konferencji.

– Uwaga komunikat! XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej, w związku ze skandalicznym jednostronnym zerwaniem umowy przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Dedek Park, Al. Zieleniecka 6/8, 03-727 Warszawa. Można tam dojechać metrem do stacji Stadion, od której trzeba przejść ok. 100 m. W pobliżu znajdują się miejskie parkingi (w weekend bezpłatne) gdzie można zostawić samochody. Bezpośrednio przed hotelem nie ma darmowych miejsc parkingowych. Serdecznie zapraszamy!

Poniżej mapka lokalizacyjna miejsca konferencji, która odbędzie się już w najbliższy weekend 12 i 13 kwietnia. Program wydarzenia znajdą Państwo TUTAJ. Zapraszamy!