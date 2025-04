USA wracają do węgla w ekspresowym tempie! Prezydent Trump podpisał rozporządzenie

- Reklama -

Profil Informacje Giełdowe na X przytoczył informację agencji Reuters. Wynika z niej, że prezydent USA Donald Trump nakazał w ekspresowym tempie powrót do wytwarzania taniej i potrzebnej energii z węgla.

Użytkownik Informacje Giełdowe napisał, że Trump „podpisał rozporządzenie mające na celu zwiększenie produkcji węgla”.

- Reklama -

„USA mają PODWOIĆ produkcję energii, a sama energia z węgla ma wzrosnąć z 20 proc. do co najmniej 50 proc. mixu” – podkreślił.

Prezydent USA wykazał przy tym kilka bardziej szczegółowych celów.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

„USA mają zwiększyć 2x produkcję energii w kilka lat. Inaczej Chiny znów nas oszukają; zwiększamy produkcję energii z węgla bo to najtańsza energia, nasze kopalnie mają znów kopać; udział węgla w wytwarzaniu energii w USA spadł z 50 proc. w2000 roku do 20 proc. teraz; wprowadzamy dekrety na czas wojny, by jak najszybciej produkować własny węgiel, ale będziemy też musieli importować na początku; nasze elektrownie węglowe będą większe od Chińskich, to NAJTAŃSZA energia, bez niej nie wygramy” – wyliczył użytkownik X Informacje Giełdowe.

Następnie zwrócił uwagę, że „jeżeli ktoś chce się liczyć w wyścigu gospodarczym ten powinien kopać max. dużo węgla”.

„Polska na nim śpi. Jesteśmy Arabią Saudyjską Węgla. Mamy elektrownie, choć są zamykane w rekordowym tempie. Chiny otwierają aktualnie nowy blok na węgiel co kilka dni roboczych” – czytamy.

Po kilku godzinach wskazał, że „minęło parę godzin od decyzji Prezydenta Trumpa, a już jedna z największych firm górniczych w kraju chce przejmować zagraniczne kopalnie”.

Beautifull clean coal ! Jeżeli ktoś chce się liczyć w wyścigu gospodarczym ten powinien kopać max. dużo węgla. Polska na nim śpi. Jesteśmy Arabią Saudyjską Węgla. Mamy elektrownie, choć są zamykane w rekordowym tempie. Chiny otwierają aktualnie nowy blok na węgiel co kilka dni… pic.twitter.com/IGj0hxIhpW — Informacje Giełdowe (@GPW_Trader2022) April 8, 2025

Minęło parę godzin od decyzji Prezydenta Trumpa, a już jedna z największych firm górniczych w kraju chce przejmować zagraniczne kopalniehttps://t.co/5RmigCKkdz — Informacje Giełdowe (@GPW_Trader2022) April 8, 2025

Doniesienia internauty skomentował m.in. Łukasz Warzecha.

„Europa albo porzuci klimatystyczne brednie, albo za chwilę spadnie do trzeciej ligii politycznej i gospodarczej” – stwierdził Warzecha z „DoRzeczy”.