Ekoterrorysta oblał farbą pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, a teraz go okupuje. Żąda negocjacji z Tuskiem [VIDEO]

Ekoterrorysta oblał farbą pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego, a potem na niego wszedł. Do zdarzenia doszło dzień przed 15. rocznicą katastrofy.

Mężczyzna nadal stoi na pomniku i prowadzi transmisję w mediach społecznościowych.

– Lecimy w kierunku katastrofy i nikt nie zachowuje się tak, jakby było to naprawdę. Nikt. ONZ alarmuje, że jesteśmy na autostradzie do klimatycznego piekła – krzyczy na nagraniu zamieszczonym w sieci ekoterrorysta. Ma tradycyjnie żal do całego świata o to, że świat podobnych mu ignoruje.

– Rząd Tuska zawiesza prawo do azylu, łamiąc w ten sposób najświętsze wartości. Prowadząc nas w kierunku nieludzkiego społeczeństwa, politycy mają gdzieś nasze człowieczeństwo, bezpieczeństwo – wydziera się na nagraniu. – Błagam, przestańmy udawać, że nas to nie dotyczy.

Ekoterroryści z Ostatniego Pokolenia zamieścili wpis, w którym ostrzegają, że mężczyzna nie zejdzie z pomnika bez negocjajcji z Donaldiem Tuskiem.

A ich kolega, w nagraniu w mediach społecznościowych, namawiał m.in., by w maju rozpocząć akcję okupacji mostów.