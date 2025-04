Tomasz Sommer zaprasza na XVI Konferencję Prawicy Wolnościowej. „Wielu znakomitych gości”

- Reklama -

Redaktor naczelny Najwyższego Czas-u! Tomasz Sommer zaprasza na XVI Konferencję Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się już w najbliższy weekend 12 i 13 kwietnia w Warszawie. Podczas wydarzenia swoje prelekcje wygłoszą naukowcy, politycy oraz dziennikarze.

– Szanowni Państwo serdecznie zapraszam na XVI Konferencję Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się 12 i 13 kwietnia w Warszawie, przy ul. Warszawskie Przedmieście, tuż koło kolumny Zygmunta, przy samym placu Zamkowym, koło kościoła św. Anny – zaprasza Sommer.

– Będzie Grzegorz Braun, będzie Stanisław Michalkiewicz, będzie prof. Piotr Kowalczak, będzie dr Mirosław Gajer oraz wielu innych znakomitych gości – wymienia redaktor.

– Odbędzie się także warszawska edycja Targów Książki Patriotycznej bez cenzury, od rana do wieczora, od godziny do 10 do 18, sobota niedziela, serdecznie zapraszam – zapowiada.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

SOBOTA, 12 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 11:00 Łukasz Chojnacki , PAFERE

, PAFERE 11:00 – 12:30 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębaly pt. ,,Góra Zyndrama – tajemnicza twierdza w Beskidach” . Dyskusja po filmie.

i pt. . Dyskusja po filmie. 13:00 – 13:45 Prof. Piotr Kowalczak (autor książki „Zmiany klimatu”): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę

(autor książki „Zmiany klimatu”): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę 14:00 – 14:45 Dr Mirosław Gajer (autor książki „Wojna o prąd”) : Jak zapewnić Polsce tani prąd

(autor książki „Wojna o prąd”) Jak zapewnić Polsce tani prąd 15:00 – 15:45 Roman Warszawski : Narodziny męskiej tożsamości politycznej

: Narodziny męskiej tożsamości politycznej 16:00 – 17:30 Krzysztof Bosak , Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy

, Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy 18:00 – Bankiet dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

NIEDZIELA, 13 KWIETNIA 2025: