- Reklama -

Czy III wojna światowa już trwa? Tak zdaje się twierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który powiedział kilka niepokojących rzeczy w najnowszym wywiadzie.

Prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził we wtorek znowelizowaną doktrynę nuklearną, zgodnie z którą „krytyczne zagrożenie” suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji może stanowić podstawę do użycia broni jądrowej. Wcześniej taką podstawą musiało być zagrożenie samego istnienia państwa.

- Reklama -

Doktryna po raz pierwszy definiuje potencjalnego przeciwnika, wobec którego Federacja Rosyjska prowadzi odstraszanie nuklearne. Zgodnie z nią agresja wymierzona w Rosję przez jakiekolwiek państwo należące do sojuszu wojskowego będzie uważana za agresję ze strony tego sojuszu jako całości.

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w tysięcznym dniu wojny na Ukrainie udzielił wywiadu indyjskiej agencji ANI. W rozmowie Rosjanin wrócił do nazywania wojny „specjalną operacją wojskową”, jak na początku pisała o konflikcie rosyjska propaganda. Pieskow przyznał też, że rzeczona operacja się przedłuża.

Dalej rzecznik Kremla stwierdził, że mamy obecnie do czynienia z wojną Federacji Rosyjskiej i NATO. – Kiedy to wszystko się zaczęło, zaczęło się przeciwko reżimowi w Kijowie. A teraz trwa dalej jako wojna między Rosją i NATO. Dlatego trwało to sporo czasu i jeszcze sporo będzie trwać – stwierdził.

Dla wielu komentatorów wojna Rosji i NATO byłaby równoznaczna z wojną światową. Tymczasem Pieskow twierdzi, że taki konflikt już trwa.

Rzecznik nazwał także Amerykanów przywódcami Kijowa. – Kontynuujemy operację wojskową, ponieważ obecnie zarówno Kijów, jak i jego przywódcy w Waszyngtonie odmawiają możliwości pokojowych negocjacji – stwierdził.