Zbliża się III wojna światowa? Obywatele otrzymają poradniki, mówiące co robić, jeśli do tego dojdzie

- Reklama -

Ponad 5 mln szwedzkich rodzin otrzyma broszury z poradami, jak przygotować się na wypadek wybuchu wojny lub kryzysu. Czy polskie władze przygotują podobne poradniki?

Niedawno pisaliśmy o tym, że rząd Finlandii zaktualizował w poniedziałek portal, w którym instruuje mieszkańców, jak postępować w czasie kryzysu.

- Reklama -

Poradnik jest dostępny w około dziesięciu językach (oprócz fińskiego, szwedzkiego i angielskiego także m.in. w arabskim, somalijskim oraz po rosyjsku i ukraińsku).

Czytaj więcej: Nadchodzi III wojna światowa? Rząd uruchomił portal-poradnik na tę okoliczność

Teraz podobne działania podjął rząd Królestwa Szwecji, który wyśle do ponad 5 mln szwedzkich rodzin broszury z poradami, jak przygotować się na wypadek wojny lub kryzysu.

– W porównaniu z wersją wydawnictwa z 2018 r. więcej miejsca poświęciliśmy przygotowaniom na wypadek wojny, m.in. (temu), jak ewakuować się oraz chronić przed atakiem z powietrza – powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej w Sztokholmie kierująca projektem Christina Andersson.

Twórcy poradnika opierali się m.in. na doświadczeniu Ukraińców. Co ciekawe, broszura zakłada, że szwedzki obywatel musi być gotów, by poradzić sobie bez pomocy przez minimum tydzień.

W Polsce nie powinniśmy spoedziewać się podobnych działań. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak twierdzi, że Warszawa chce przede wszystkim ciągnąć społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe w działania edukacyjne.

– Żeby przejęły na siebie rolę tych, którzy przygotowują ludzi. To są kwestie począwszy od pierwszej pomocy medycznej, a skończywszy na tym, jak należy się zachować – powiedział.



– Póki co większy walor widzimy w tym, jak dotrzeć do szkół, uczelni, firm, i tam organizować takie szkolenia, niż wysyłać broszury, których nie wiem, czy wszyscy będą chcieli przeczytać. Ale nie wykluczam tego – dodał.