Nadchodzi III wojna światowa? Rząd uruchomił portal-poradnik na tę okoliczność

Co zrobić w razie dłuższej przerwy w dostawie prądu, wody, braku dostępu do internetu czy na wypadek klęsk naturalnych, czy konfliktu zbrojnego? Rząd Finlandii zaktualizował w poniedziałek portal, w którym instruuje mieszkańców, jak postępować w czasie kryzysu.

Poradnik jest dostępny w około dziesięciu językach (oprócz fińskiego, szwedzkiego i angielskiego także m.in. w arabskim, somalijskim oraz po rosyjsku i ukraińsku). W przeciwieństwie do podobnego instruktażu, który obecnie rozpowszechniany jest w Szwecji, fiński poradnik nie zostanie opublikowany w formie papierowej.

Rozesłanie przewodnika w formie książeczki do każdego domu w Finlandii kosztowałaby wiele milionów euro – przekazano na konferencji resortu spraw wewnętrznych. Zasugerowano również, aby bliscy lub pracownicy lokalnych urzędów gminy wydrukowali skróconą, 13. stronicową wersję poradnika tym, którzy tego potrzebują, np. seniorom lub osobom, które nie mają dostępu do urządzeń cyfrowych.

Instrukcja zaleca m.in. zebranie z wyprzedzeniem domowych zapasów pozwalających na przetrwanie przez 3 dni (np. wody, podstawowych artykułów spożywczych, gotówki, czy radia na baterie). W razie ogłoszenia ewakuacji „mieszkańcy przede wszystkim powinni zorganizować transport i zakwaterowanie we własnym zakresie”. Można udać się na prowincję, do „domków letniskowych lub do bliskich” – napisano w poradniku. Służby państwowe mają natomiast zająć się przewozem zbiorowym i zorganizować tymczasowe ośrodki zakwaterowania dla osób najbardziej potrzebujących.

Od ubiegłego tygodnia w Finlandii powstaje rejestr pojazdów i maszyn rolniczych, które są niezbędne, by zapewnić produkcję żywności w stanie wyjątkowym. Pierwsza część zestawienia ma być gotowa do połowy przyszłego roku. Według MSW w Helsinkach obecnie 58 proc. Finów deklaruje, że ma przygotowane podstawowe zapasy domowe. To nieco mniej niż w 2022 r. Jednocześnie lepszy poziom gotowości jest na obszarach wiejskich niż w miastach – wynika z badania.