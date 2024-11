To nagranie wywołało burzę. Zełeński przemawiał na tle banderowskiej flagi [VIDEO]

- Reklama -

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym w tle powiewa banderowska flaga. To wideo z okazji obchodzonego na Ukrainie Dnia Sierżanta.

Zełeński odwiedził żołnierzy w Pokrowsku i Kupiańsku. W drugiej z tych miejscowości nagrał krótki filmik. Ukraiński prezydent wręczał także odznaczenia państwowe.

W tle nagrania zamieszczonego w mediach społecznościowych widać powiewające trzy flagi: ukraińską, miasta Kupiańsk oraz czerwono-czarną, używaną przez OUN-UPA. Internauci zwrócili uwagę, że to właśnie ta ostatnia wisi na środku, a zatem na najważniejszym miejscu.

Today on the frontline. Currently in Kupiansk, after visiting Pokrovsk. I spent time with our brigades, congratulating the men and women—our warriors—on Sergeant’s Day.

Sergeants are the backbone of our military, essential for the effective work of officers and entire units. I… pic.twitter.com/74rCyPVoHl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2024