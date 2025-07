Wielki pożar na Krecie. Ewakuowano Polaków [VIDEO]

- Reklama -

Na Krecie w kilku miejscach, m.in. w okolicach Jerapetry wybuchł pożar. Wśród ewakuowanych osób byli m.in. Polacy.

„Przebywający na wakacjach Polacy z powodu pożaru zostali ewakuowani z hotelu w miejscowości Koutsounari, położonej kilka kilometrów od Jerapetry” – podało rmf24.pl.

Kilkoro turystów ewakuowano z plaży łodziami. Ogień odciął im drogę ucieczki.

W Ferma koło Jerapetry ogień zajął domy.

„Ich mieszkańców ewakuowano” – przekazały lokalne media.

Władze wydały komunikaty wzywające mieszkańców i turystów do ewakuacji. Z powodu silnych wiatrów ogień szybko się rozprzestrzeniał.

„Do walki z pożarem wkroczyło już ponad stu strażaków, którzy korzystają z pomocy śmigłowców i pojazdów gaśniczych” – czytamy.

🚨 A Wildfire out of control in Ierapetra, Lasithi, Crete, Greece.

Over 50 firefighters, 15 engines, 2 helicopters & 2 forest teams are battling the blaze. Strong winds fueling rapid spread. pic.twitter.com/RpFZlvlNXg

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 2, 2025