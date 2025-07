Ukraińcy z polskim obywatelstwem specjalizują się w legalizacji pobytu przybyszów w Polsce. Bosak komentuje

- Reklama -

Jeden z internautów opublikował informację o Ukraińcu z polskim obywatelstwem, który organizuje sprowadzanie imigrantów i legalizację ich pobytu w Polsce. Zwraca uwagę, że takich jak on jest coraz więcej i – mimo przyznania mu obywatelstwa – nie jest w żaden sposób Polakiem, a jedynie wykorzystuje uzyskane przywileje.

Użytkownik X Petenucci opublikował szeroki opis jednego z ukraińskich przedsiębiorców z polskim obywatelstwem. Jurij Hulets zajmuje się m.in. sprowadzaniem i legalizowaniem pobytu imigrantów w Polsce.

„Właściciel kilku wrocławskich restauracji (m.in. Sushi Lovers). Jest on również wspólnikiem w spółce Migrant Expert – spółka ta na masową skalę legalizuje w Polsce pobyt migrantów z państw trzeciego świata” – napisał na X internauta Petenucci.

Wskazał przy tym profile w mediach społecznościowych.

„Migrant Expert prowadzi szeroko zakrojone kampanie w mediach społecznościowych, skierowane głównie do obywateli państw afrykańskich i azjatyckich. Profile firmy na Instagramie (migrant.expert, migrant.expert.eng) oraz innych platformach są przepełnione treściami promującymi łatwą i szybką legalizację pobytu w Polsce” – podkreślił.

Internauta zwraca uwagę, że Ukrainiec „w materiałach publikowanych na TikToku otwarcie wyraża niechęć do Polski i Polaków”.

„Co ciekawe, sam zdobył polskie obywatelstwo metodą 'na dziadka’, czym chwali się bez zażenowania na Instagramie” – podkreślił.

„Mimo formalnego obywatelstwa – próżno szukać u niego jakichkolwiek oznak asymilacji. Wszystkie materiały publikowane w mediach społecznościowych są wyłącznie w języku ukraińskim. Na ponad 600 jego znajomych w sieci mniej niż 1 proc. to Polacy. To dobitnie pokazuje, że polski paszport to dla niego jedynie narzędzie – przepustka, a nie tożsamość” – stwierdził Petenucci.

Warto podkreślić, że to zapewne nie pojedynczy przypadek. Wielu Ukraińców, którzy otrzymali formalne polskie obywatelstwo, zrównujące ich z Polakami w prawach, pozostaje w rzeczywistości Ukraińcami. Autor wpisu również zwraca na to uwagę.

„Nie jest wyjątkiem. Podobnych firm prowadzonych przez Ukraińców są w Polsce dziesiątki. Sieć agencji rekrutacyjnych, biur 'doradztwa migracyjnego’ i pseudo-kancelarii rozrasta się w błyskawicznym tempie, legalizując setki tysięcy migrantów rocznie. Za większością tych „legalizacji” stoi podejrzany ukraiński kapitał. Ogromny biznes – wart setki milionów złotych, w którym Polska jest tylko tłem, a Polacy – statystami” – ocenił.

Następnie napisał, że „Hulets i jemu podobni są współodpowiedzialni za zalew Polski migrantami, którzy w całej Polsce sieją strach i destabilizują bezpieczeństwo publiczne”. Załączył do tego mapkę powiązań biznesowych.

„To nie jest już proceder. To przemysł. I Polska płaci właśnie za niego najwyższą cenę” – podsumował.

Wpis skomentował m.in. wicemarszałek Krzysztof Bosak. Jak stwierdził, „Polacy dostają to co premiują”.

„Wybrali kilka razy z rzędu proukraińską większość parlamentarną i takiegoż prezydenta, nagradzali wyborczo za takie prawodawstwo, więc mają nową ukraińską arystokrację biznesową i nieruchomościową, coraz częściej z polskim obywatelstwem. Pretensje należy mieć wyłącznie do siebie” – napisał Bosak.