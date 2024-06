Stanowski uległ presji. Korwin-Mikke ostro komentuje: „Ukraińskie podpaski dostały szału na wieść, że…”

- Reklama -

Nie ustaje zamieszanie wywołane przez Krzysztofa Stanowskiego decyzją o zaproszeniu do Kanału Zero Leszka Sykulskiego. Sytuację w ostrych słowach skomentował Janusz Korwin-Mikke.

W poniedziałek, 3 czerwca Stanowski poinformował, że w najbliższą sobotę na Kanale Zero odbędzie się debata na temat wpływów rosyjskich w Polsce. Udział w niej mieli wziąć dr Jacek Bartosiak i dr Leszek Sykulski.

Sykulski to m.in. politolog, wykładowca akademicki czy były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez mainstream został ochrzczony jako prorosyjski i wykluczony z debaty publicznej. Gdy Stanowski ogłosił, że da mu szansę wypowiedzi – i zestawi je z kontrami – to w sieci wybuchła burza. Założyciel Kanału Zero ostatecznie się ugiął i dzień później ogłosił, że wycofuje zaproszenie dla Sykulskiego.

Prym w krytyce wiódł m.in. znany klimatysta Jakub Wiech, który wymieniał „grzechy” Sykulskiego. Zaliczył do nich przeprowadzenie przez politologa w kwietniu 2022 r. wywiadu z rosyjskim ambasadorem usprawiedliwiającym agresję na Ukrainę. Dodawał, że partia Sykulskiego chce „wystąpienia Polski ze struktur wojskowych NATO”, warunkowego „wystąpienia Polski z Unii Europejskiej” oraz „jak najszybszego polepszenia relacji z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi”.

W Sykulskiego uderzył także Stanisław Żaryn, który w rządzie PiS pełnił m.in. funkcję przedstawiciela ministra-koordynatora służb specjalnych, a obecnie jest doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. „Leszek Sykulski to człowiek, wokół którego budowany jest obecnie prorosyjski obóz polityczny w Polsce. Ten człowiek jest głównym promotorem rosyjskich tez propagandowych w Polsce. Zapraszanie go do Kanału Zero jest szkodliwe i niebezpieczne. Wg mnie bardzo duży błąd” – napisał.

Do tego wpisu w ostrych słowach odniósł się Janusz Korwin-Mikke. „Ukraińskie podpaski dostały szału na wieść, że ktoś myślący inaczej stanie na forum. NB. ukraińskie podpaski to nie są, wbrew pozorom, Płatni Zdrajcy, Pachołki Ukrainy – tylko tacy sami idioci jak sanacja, która w 1939 doprowadziła Polskę do klęski i niewoli u nazistów i Sowietów” – napisał polityk.