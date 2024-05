Nie przetwarzamy danych i co pan nam zrobisz? Braun pyta o posiadaczy obcych paszportów w administracji rządowej [VIDEO]

- Reklama -

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji Grzegorz Braun pytał o to, ile osób wchodzących w skład administracji rządowej, ma więcej niż jedno obywatelstwo. Jak podkreślał, może to bowiem rodzić konflikt interesów i „wewnętrzne rozdarcie”.

– Szczęść Boże, Pani minister. Kłania się Konfederacja – rozpoczął Braun, zwracając się do szefowej służby cywilnej Anity Noskowskiej-Piątkowskiej.

– Pod koniec kwietnia zapytałem Pana ministra Sikorskiego, który tutaj wygłaszał swoje expose, o to, kto w kierownictwie jego resortu byłby posiadaczem więcej niż jednego, polskiego, paszportu. Ku mojemu zaskoczeniu, bo myślałem, że będzie się bardziej wykręcał, Pan minister Sikorski wskazał natychmiast swojego wiceministra, Bartoszewskiego, i poinformował, że posiada on brytyjski paszport. Ale – dodał od razu minister Sikorski – to przecież sojusznik, więc – wyraził przypuszczenie – nie będę miał nic przeciwko temu – przypomniał poseł.

– Otóż mam, ponieważ sądzę, że z jednej strony najważniejsza kwestia to jest swoistość polskiego interesu, polskiej racji stanu – swoistość, a zatem nie tożsamość z racją i interesem jakiegokolwiek innego państwa. I to jest pierwsza kwestia. A druga to jest ewentualne konflikty interesu samego Władysława Teofila Bartoszewskiego, jego ewentualne wewnętrzne rozdarcie, bo przecież musi on pozostawać lojalnym obywatelem, poddanym korony brytyjskiej, skoro korona brytyjska wyposażyła go w paszport brytyjski i tego paszportu mu nie odbiera – wskazał.

– Skoro zatem jest on lojalnym poddanym brytyjskim, no to jakżeż może reprezentować interesy Rzeczpospolitej Polskiej, narodu polskiego w relacjach, nie tylko z samą koroną, ale także z państwami od korony zależnymi itd. itd. – dodał.

– I w związku z tym zainspirował mnie minister Sikorski do zadania pytania o to, jak sprawy mają się w ogóle w administracji rządowej i czy wielu tam macie takich, jak minister Bartoszewski, posiadaczy obcych paszportów? – pytał Braun.

Noskowska-Piątkowska odparła, że „ws. innego niż polskie obywatelstwo członków Rady Ministrów i pracowników administracji rządowej, czyli mówimy o członkach korpusu służby cywilnej, których jest ponad 119 tys., informuje, że takie dane nie są zbierane i nie są przetwarzane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc takich danych nie posiada”. – Natomiast wydaje mi się, że ważne jest, żeby podkreślić, że posiadanie przez obywatela polskiego więcej niż jednego obywatelstwa, co do zasady – z małymi wyjątkami – nie jest przesłanką do ograniczania praw obywatelskich, w tym możliwości dostępu do służby publicznej – dodała.

– No jednak historyczny moment, coś niesłychanego. Pan premier i Pani szefowa służby cywilnej, poinformowani wcześniej, że zadajemy takie pytanie, nie uznali za stosowne przygotować się do odpowiedzi. Pani minister wystąpiła tutaj po to, żeby powiedzieć, że nie odpowie – skwitował Braun.

– Ja zatem wzywam Panią minister do tego, byście Państwo odrobili lekcje i proszę bardzo Pana marszałka o zobowiązanie Pani minister do dostarczenia odpowiedzi klubowi Konfederacja na piśmie – dodał.

– Bardzo proszę, jeśli Państwo nie przetwarzacie takich danych, to je przetwórzcie. Ja pytam bardzo konkretnie, kto jeszcze, poza wiceministrem Bartoszewskim, jest lojalny wobec innych państw, a zatem może znajdować się w konflikcie lojalności wobec państwa polskiego – powiedział poseł.

– Może dla urozmaicenia jeszcze jedna prośba, Panie marszałku, jeśli Pan pozwoli, będę również zainteresowany danymi zbiorczymi, dotyczącymi poprzednich kadencji i poprzednich rządów, tak z 10 lat może np. Pani minister zechce sprawdzić, kto był nosicielem obcych paszportów, a jednocześnie należał do rządu i podległych rządowi jednostek – dodał.

– Ja tylko w uzupełnieniu, tak jak powiedziałam, takich danych nie zbieramy i nie przetwarzamy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dlatego że nie ma do tego podstawy prawnej. Jeżeli nie ma podstawy prawnej, to organy władzy publicznej nie mogą zbierać takich danych, byłoby to zbieranie nadmiarowe i mogłoby być niezgodne z prawem. Dlatego takich danych nie zbieramy i nie przetwarzamy. Tyle mogę powiedzieć – odpowiedziała szefowa służby cywilnej.