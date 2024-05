Toksyczna chmura nad Polską. IMGW zrobiło symulację jak będzie się rozprzestrzeniać [FOTO]

- Reklama -

Pożar składowiska w Siemianowicach Śląskich jest opanowany, nie rozprzestrzenia się już, strażacy sukcesywnie pomniejszają jego obszar – przekazał komendant wojewódzki PSP w Katowicach st. bryg. Wojciech Kruczek. Zaznaczył, że trudno przewidzieć jak długo jeszcze potrwa akcja gaśnicza.

Dane z monitoringu powietrza nie wskazują przekroczenia stężeń niebezpiecznych substancji – zapewnił wojewoda śląski Marek Wójcik.

IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego opublikowało modelowanie dyspersji zanieczyszczeń z pożaru w Siemianowicach Śląskich.

Pożar na Śląsku

Pożar wybuchł ok. 9 przy ul. Wyzwolenia 2 w dzielnicy Michałkowice. Jego powierzchnia objęła całe składowisko, ok. 5 tys. metrów kwadratowych. Olbrzymi słup czarnego dymu widać również z okolicznych miast.

Komendant Kruczek poinformował podczas popołudniowej konferencji prasowej, że w akcji gaśniczej bierze udział ponad 100 ratowników – 40 zastępów PSP i OSP. Strażacy z dwóch stron gaszą pożar działkami wodnymi – z ziemi i z drabiny.

– Cały pożar miał powierzchnię ponad 5 tys. mkw. Obecnie dzięki naszym działaniom teren pożaru zostaje sukcesywnie pomniejszany, z metra na metr posuwamy się w jego centrum z nadzieją, że uda nam się go w miarę szybko ugasić – opisywał.

Co się paliło? Nie wiadomo

Jak zaznaczył, nie do końca wiadomo, jakie środki zgromadzono na składowisku, część z nich pali się bardzo intensywnie i trudniej je ugasić, czasem dochodziło też do eksplozji. Dlatego trudno przewidzieć jak długo potrwa akcja. Pożar jest już jednak opanowany, nie rozprzestrzenia się – dodał. Komendant podkreślił, że strażacy mają do dyspozycji magistrale wodne odpowiedniej wydajności i na pewno wystarczy im wody.

Wojewoda Wójcik powiedział na briefingu prasowym, że choć sytuacja wygląda bardzo niepokojąco, to jednak jak wynika z monitoringu środowiska nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Jak mówił, analizowane są dane ze stacji pomiarowych prowadzonych przez GIOŚ i „te stacje nie wykazały w chwili obecnej znaczącego wzrostu stężeń niebezpiecznych substancji, które są przez nie badane”.

Stan powietrza – w pobliżu miejsca pożaru i innych częściach Siemianowic Śląskich – sprawdza także laboratorium mobilne PSP, które również nie stwierdziło przekroczeń stężeń substancji niebezpiecznych; na miejscu skład atmosfery bada też specjalistyczna jednostka z Kędzierzyna-Koźla, a wkrótce dojedzie dodatkowy samochód-laboratorium – wyliczał Wójcik, który zapowiedział, że monitoring powietrza będzie prowadzony przez cały weekend.



– Będziemy rozszerzali ten obszar sprawdzania stanu powietrza w aglomeracji, nie tylko w Siemianowicach, ale także w okolicznych miastach. Chcemy mieć pewność co do tego, jaki jest stan powietrza nie tylko w miejscu, w którym wybuchł pożar, ale także w miastach aglomeracji – zaznaczył wojewoda. Jak dodał, komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zaapelowało do mieszkańców regionu, by nie zbliżali się do miejsca pożaru, najlepiej zostali w domu i zamknęli okna, jest nadal aktualny.

Pytany, jakie substancje były magazynowane w tym miejscu, Wójcik obiecał, że szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane w późniejszym czasie. Jak mówił, według danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, składowisko przy ul. Wyzwolenia działało od 2016 do 2019 r., kiedy proceder nielegalnego składowania odpadów został wykryty i podjęto działania administracyjne oraz mające na celu ustalenie sprawców.



– Tego typu ustalenia już nastąpiły, natomiast w chwili obecnej (…) nie chcę ich przedstawiać, zostawię to na jakąś późniejszą konferencję prasową – powiedział wojewoda.

Według Jana Grygiera ze spółki Wody Polskie na chwilę obecną nie stwierdzono przedostania się zanieczyszczeń ze składowiska do okolicznych cieków wodnych – Rowu Michałkowickiego i Brynicy.



– Zostały one zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń, będziemy prowadzić bieżący monitoring – zapowiedział.

Obszar wokół miejsca pożaru zabezpieczają policjanci, nie dopuszczając tam postronnych osób i umożliwiając wozom strażackim swobodny przejazd. Równolegle mundurowi prowadzą czynności procesowe pod nadzorem prokuratury – powiedział szef siemianowickiej policji insp. Waldemar Wierzycki.

Według szacunków władz Siemianowic Śląskich, na składowisku przy ul. Wyzwolenia zmagazynowano nielegalnie w różnych pojemnikach około 5 tys. ton różnych substancji, a także podobne ilości odpadów plastikowych.