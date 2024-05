Precz z Zielonym Ładem! Zapowiedź „pospolitego ruszenia” i zbiórki podpisów pod referendum. Tłumy w Warszawie [VIDEO]

- Reklama -

W Warszawie rozpoczął się protest przeciwko Zielonemu Ładowi. Zapowiedziano zbiórkę podpisów pod referendum, w którym to Polacy mieliby się wypowiedzieć, czy zgadzają się na klimatyczną agendę.

W piątek, 10 maja w południe ruszył kolejny już protest przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Strajki w Polsce zapoczątkowali rolnicy. Tym razem manifestację oficjalnie organizuje NSZZ Solidarność.

Uczestnicy, których jest ponad 100 tysięcy, z Placu Zamkowego planują przejść przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat i przez plac Trzech Krzyży do gmachu Sejmu przy Wiejskiej. Tam zgromadzenie ma potrwać do godziny 22.

Na początku manifestacji Piotr Duda z Solidarności zapowiedział zbiórkę podpisów pod referendum ws. Zielonego Ładu.

– Dzisiaj krzyczymy „Precz z Zielonym Ładem” i demonstrujemy przeciwko tej zarazie unijnej, którą chce nam wprowadzić Komisja Europejska. My już jesteśmy o parę kroków do przodu. Dzisiaj ogłosimy pospolite ruszenie, jeśli chodzi o zbieranie podpisów pod referendum obywatelskim, aby Polacy mogli się faktycznie wypowiedzieć i wyrzucić Zielony Ład do kosza – zapowiedział Duda.

– Nie będzie nas satysfakcjonowało tylko 500 tysięcy podpisów, my chcemy zebrać miliony podpisów, bo jest potencjał – dodał.

Podczas przemarszu przez Warszawę manifestujący zrobili krótki „pit stop” przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Złożyli tam petycję skierowaną do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

– Zielony Ład to problem, który dotyczy wszystkich pracowników w Polsce. Nie tylko rolników. Chcemy wreszcie, by szefowa KE, podeszła do tego w sposób odpowiedzialny, bo wiele pism, które wysyłaliśmy, chociażby w sprawie ETS, stąd taka petycja. Obywatele naszego kraju są zbulwersowani tym, że Zielony Ład wprowadza się bez dialogu – mówił Duda.

A tak prezentuje się Warszawa podczas protestu przeciwko Zielonemu Ładowi: