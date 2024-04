Szokujące słowa Thun. Korwin-Mikke: „Podobnie mówili komuniści w państwach związkowych ZSRR”

- Reklama -

Były europoseł Janusz Korwin-Mikke w krótkich żołnierskich słowach skomentował wypowiedź obecnej europoseł Polski 2050 Róży Thun. „Podobnie mówili komuniści w państwach związkowych ZSRR” – napisał w swoich mediach społecznościowych Korwin-Mikke.

Na wielkopolskiej liście Trzeciej Drogi ze strony PSL znajdzie się minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, który był europosłem obecnej kadencji PE. Hetman startował jednak w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu z listy Trzeciej Drogi i uzyskał mandat posła.

Prowadzący program Andrzej Stankiewicz zapytał, „jak to jest”, że minister „porzuca zaszczytny urząd ministra RP po czterech miesiącach i chce dostać się do europarlamentu, zresztą nie ze swojego okręgu, z Lubelszczyzny, bo tam by się nie dostał, bo tam nie weźmiecie mandatu, tylko nagle postanowił wyemigrować i (…) stał się Wielkopolaninem”.

– Myślę, że on się nie stał Wielkopolaninem, tylko kandyduje z Wielkopolski – odparła Thun.

– A co ma wspólnego z Wielkopolską? – dopytywał Stankiewicz.

– Wie Pan, praca w Parlamencie Europejskim, to nie jest tak, jak wiele osób sobie wyobraża, że pracuje się tylko dla jednego regionu. Pracuje się po pierwsze dla całej Unii Europejskiej, po drugie dla całej Polski i oczywiście reprezentuje się swój region – stwierdziła europoseł.

Thun podkreśliła, że „trzeba być wyczulonym na to, co dla tego regionu jest specjalnie dobre”. – Powiedziałabym, że to jest bardzo zdolny człowiek i on się nauczy szybko i zrozumie i możliwe, że zna Wielkopolskę bardzo dobrze, tego ja nie wiem – powiedziała.

Szokujące słowa Thun skomentował były europoseł partii KORWiN. „WCzc. Róża Thun powiedziała, że w PE pracuje się przede wszystkim dla UE, a nie dla państw członkowskich. Podobnie mówili komuniści w państwach związkowych ZSRR. Podobieństwo tego duraczenia pokazuje, że Związek Radziecki wcale nie przestał istnieć, a tylko zmienił położenie!” – napisał Korwin-Mikke.

„P.Róża hr. von Thun und Hohenstein z d.Woźniakowska w PE należy do lewackiej Grupy Altiero Spinelliego. I kłamie, bo »państw« członkowskich już nie ma – chyba w sensie amerykańskich państw State of Alabama. Walczymy o zakres autonomii – czy o odzyskanie utraconej niepodległości?” – dodał.