Trudeau jest nieślubnym synem Fidela Castro? Cejrowski przypomina teorię spiskową [FOTO]

Znany podróżnik Wojciech Cejrowski rozmawiając z Paweł Lisicki w programie „Antysystem” DoRzeczy.pl przypomniał teorię spiskową, wedle której Justin Trudeau jest nieślubnym synem Fidela Castro.

Rząd Kanady zamierza wprowadzić ustawę o szkodach w Internecie (Online Harms Act), czyli ustawę C-63. Nowe prawo ma m.in. ograniczyć używanie mowy nienawiści w sieci. Z wolnościowego punktu widzenia jest to oczywiście niedopuszczalna forma cenzury.

– Z jednej strony wprowadza to, z czym się pewnie wszyscy zgadzają, czyli więzienie za nawoływanie do ludobójstwa, ale wprowadza też kary wieloletniego więzienia za mowę nienawiści. Brzmi to jak ponury sen koszmarnego totalitarysty – stwierdził redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki.

– Jaki to ponury sen? On trwa od początku kadencji Justina Trudeau, którego rodzice byli wielbicielami Fidela Castro – powiedział Cejrowski.

Podróżnik z Kociewia przypomniał o teorii, wedle której Trudeau to nieślubny syn Castro. Teoria opiera się fizycznym podobieństwie premiera Kanady i komunistycznego dyktatora oraz faktu, że matka premiera Kanady znała się z Fidelem.

– Co ciekawe, nie ma pewności, kto jest ojcem Trudeau. Chodziły informacje, których on sam nie dementował, że jest nieślubnym owocem romansu jego matki z Fidelem Castro. Miał zawsze zapędy jak Fidel Castro – stwierdził Wojciech Cejrowski.



– Kiedy popatrzeć na to, co Fidel Castro robił, to był w swoim czasie najbardziej błyszczącą gwiazdą lewicy na świecie, która zrobiła rewolucję u siebie na wyspie. Justin Trudeau jest taką samą gwiazdą dziś, jak był Castro. Wybacza mu się różne grzechy, które popełnia – dodał podróżnik.